Jollensegler kentert und treibt in zehn Grad kalter Ostsee

Die Besatzung des Seenotrettungskreuzers BERLIN versorgte den Mann. (Archivbild) © Die Seenotretter – DGzRS

Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) trieb der Schiffbrüchige am Samstagnachmittag mehr als 20 Minuten in der zehn Grad kalten Ostsee.

Die Besatzung eines Segelbootes hatte demnach den Mann entdeckt, der rund 200 Meter entfernt vor dem Strand von Strande (Schleswig-Holstein) trieb.

Der alarmierte Seenotrettungskreuzer BERLIN lief umgehend aus, um dem gekenterten Mann zu helfen, heißt es weiter.

Die Besatzung eines an dem Schiffbrüchigen vorbeifahrendes Schlauchboots half den Seenotrettern, zog den Segler an Bord und übergab ihn an die Mannschaft des Kreuzers, wo er medizinisch erstversorgt wurde. Er zeigte den Angaben nach Anzeichen einer leichten Unterkühlung.

Laut des Mannes war die Jolle gekentert und habe sich wegen einer erheblichen Beschädigung am Heck nicht mehr aufrichten lassen.