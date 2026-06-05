Obduktion von Buckelwal "Timmy" beginnt: Kadaver wird zerlegt

Anholt - Seit dem Wochenende liegt der Kadaver von Buckelwal "Timmy" am Strand der Insel Anholt. Nun haben Experten mit der Autopsie begonnen.

Der Kadaver soll in Container geladen werden, die schon am Strand bereitstehen. © Fotoreport-DB/dpa

Vor den Augen der Presse und einiger Schaulustiger hat gegen 16.30 Uhr die Obduktion des Buckelwals begonnen. Die Experten haben sich für die Arbeit an den sterblichen Überresten Schutzanzüge angezogen und mit der Vermessung begonnen.

Die Autopsie wird nach Angaben dänischer Behörden von einem Team aus Tierärzten, Walexperten und Wissenschaftlern durchgeführt.

Aus der Ferne blicken auch Greenpeace, das Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommerns und das Deutsche Meeresmuseum auf das Geschehen am Strand der Insel Anholt.

"Wir begrüßen ausdrücklich, dass nun weitere Erkenntnisse zum Zustand des Tieres gewonnen werden. Die Untersuchung kann helfen, offene Fragen zu seinem Gesundheitszustand, möglichen Vorerkrankungen und den Ursachen seines Verendens zu beantworten", so Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (67, SPD).

Nach Informationen von News5 wird der Kadaver des Buckelwals anschließend zerteilt und in drei Container geladen. Wann der Ozeanriese dann seine letzte Reise antritt, ist noch unklar.

Wie eine Sprecherin des Fährunternehmens Anholt Greena der Deutschen Presse-Agentur sagte, sei der für Donnerstag oder Freitag geplante Abtransport von der Insel auf unbestimmte Zeit verschoben worden.