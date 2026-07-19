Diese Immobilie ist einzigartig in Deutschland: Mini-Insel wird zur Genossenschaft, Ansturm auf Anteile

Rügen - Der neue Besitzer der künstlichen Mini-Insel vor Rügen will die Sanierung der maroden Plattform durch eine Genossenschaft finanzieren. Die Nachfrage ist groß.

Der Lost Place soll durch eine Genossenschaft zu "Eden Island" werden © TAG24/Tobias Bruns

Die alte Militäranlage ist von einer tonnenschweren Schicht Vogelkot bedeckt, der Beton von Rissen durchzogen, im Boden klaffen etliche Löcher - und doch scheint die außergewöhnlichste Immobilie Deutschlands Sehnsüchte zu wecken.

Seit Samstag ist bekannt, dass Eigentümer Oliver Pesendorfer eine Genossenschaft gründen will, um die nach seiner Einschätzung für die Sanierung fälligen 1,5 Millionen Euro zu stemmen.

"Wir haben heute schon 120 Anfragen erhalten für die Genossenschaft. Viele wollen dabei sein", so Pesendorfer auf TAG24-Nachfrage.

Die Genossenschaft gründet der österreichische Unternehmer gemeinsam mit Daniel Pflieger Wu, den der 59-Jährige bei der Versteigerung in Hamburg Anfang Juni kennengelernt hat.

Pflieger Wu hatte ebenfalls Interesse an der Insel. Statt sich gegenseitig hochzubieten, beschlossen sie, gemeinsame Sache zu machen.