Einsatz auf der Ostsee: Yacht-Besatzung samt Hund in Gefahr

Boltenhagen/Insel Poel - Heftige Szene auf der Ostsee : Am Montag ist eine Motoryacht samt Besatzung inklusive Vierbeiner in der Wismarer Bucht aufgelaufen und dort festgekommen. Die Seenotretter rückten aus.

Die Seenotretter rückten am Montag zu einem Einsatz in der Wismarer Bucht aus. (Symbolfoto) © Die Seenotretter – DGzRS

Die etwa 19 Meter lange und rund 50 Tonnen schwere Yacht war zwischen Boltenhagen (Mecklenburg-Vorpommern) und der Halbinsel Poel liegen geblieben. Zudem hatte das Schiff laut Seenotrettern mit Wassereinbruch zu kämpfen.

Gegen 15.30 Uhr setzte der Skipper einen Notruf ab. Nur kurze Zeit später machten sich die Seenotretter der Station Grömitz auf den Weg zur Einsatzstelle. Doch die Bergung gestaltete sich schwieriger als gedacht.

Ein Freischleppen der festliegenden Motoryacht war für die Einsatzkräfte nämlich nicht möglich. Wegen des eindringenden Wassers entschieden sich die Seenotretter schließlich für eine Evakuierung der Besatzung.

Zunächst wurden eine Frau und ein Hund von der Yacht gerettet. Anschließend brachten die Einsatzkräfte auch die beiden noch an Bord verbliebenen Männer sowie eine weitere Frau in Sicherheit.