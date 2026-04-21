Landet Timmy als Fischstäbchen bei uns auf dem Teller? Kult-Gastronom René Dost spricht Klartext

Berlin - Da versteht auch Kult-Gastronom Rene Dost (57) keinen Spaß mehr. Im Internet machten zuletzt Fake News die Runde, dass der gestrandete Buckelwal Timmy nach seinem Ableben wieder auf unseren Tellern landen wird - als Fischstäbchen bei Redo XXL.

Buckelwal Timmy schwamm sich erst frei, liegt aber immer noch vor Poel. © Jens Büttner/dpa

Die Restaurantkette ist für seine extrem großen Portionen bekannt, doch was aussieht wie ein Bild-Artikel, ist in Wahrheit eine Fälschung.

Stattdessen findet der Brandenburger klare Worte: "Jetzt reicht's aber mal!", widerspricht der Brandenburger derartigen Fake News vehement auf seinen Social-Media-Kanälen. "Ganz ehrlich, so was geht gar nicht. Es werden Dinge verbreitet, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen."

Der Unternehmer stellt klar: Das Tier landet keineswegs auf der Speisekarte. "Wir haben Fischstäbchen, aber die kommen nicht von Timmy."

Wie so viele Deutsche bewegt stattdessen auch den 57-Jährigen das Schicksal des Buckelwals. "Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass dieser Wal seinen Weg wieder findet", so René weiter.

Er steht voll und ganz hinter dem Retter-Plan von MediaMarkt-Millionär Walter Gunz (79). Zuletzt keimte auch Hoffnung auf. Nach langem Hickhack wollte die Initiative ihre Rettungsmission am Montag starten. Alles war vorbereitet, dann konnte sich der gestrandete Buckelwal tatsächlich selbst befreien, um nach nur wenigen Stunden und einem Zickzack-Kurs wieder zum Liegen zu kommen.