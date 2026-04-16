16.04.2026 15:59 Was planen die Retter, damit der Wal die Ostsee lebend verlässt?

Wie soll die Rettung für Buckelwal Timmy vor der Insel Poel ablaufen? Der Wal soll mithilfe eines Luftkissens angehoben und per Schlepper befreit werden.

Von Martin Gaitzsch

Poel/Niendorf - Seit Ende März ist Buckelwal Timmy in der Ostsee gestrandet. Da die bisherigen Versuche einer Walrettung fehlschlugen, wurden dem Säugetier geringe Überlebenschancen eingeräumt. Eine private Initiative will nun den Meeressäuger retten. Am 16. April wurde mit der Bergung des Wals begonnen.

Taucher und Boote nähern sich am Donnerstag dem gestrandeten Wal. © Philip Dulian/dpa Die Idealvorstellung der Retter wäre es, den Wal bis hinaus zum Atlantik zu bringen. Bis dahin sollen im Wesentlichen drei Schritte zur Rettung stattfinden: Freispülen, Heben, Schleppen. Zunächst soll mit Reaktionstests gecheckt werden, wie Timmy auf Boote und Taucher reagiert. Die Taucher sollen dabei auch ein Auge auf die Bodenbeschaffenheit werfen. Ostsee Hoffnung für gestrandeten Timmy: Wal sendet positive Signale, aber Rettung erst morgen Geplant ist nämlich, den Buckelwal mithilfe eines Luftkissens anzuheben und dann auf einer Plane zwischen zwei Pontons zu lagern. Zuvor müsste das Tier vom Schlick befreit werden. Mithilfe eines Schleppers soll der Walfisch dann bis in die Nordsee oder sogar bis in den Atlantik gebracht werden.

Wer finanziert die Walrettung?

MediaMarkt-Gründer Walter Gunz (80) soll das für die Walrettung notwendige Geld bereitstellen. © NEWS5 / Sebastian Pieknik Die Rettungsmission wird von zwei Unternehmern finanziert. Dafür verantwortlich sind Karin Walter-Mommert (62), bekannt aus dem Trabrennsport, und MediaMarkt-Gründer Walter Gunz (80). Letzterer sei von einem Bekannten gefragt worden, ob er nicht etwas für das Tier tun könne. "Dann bin ich plötzlich als der Retter der Nation erschienen, obwohl ich vom Typ her eigentlich überhaupt kein Held bin", begründete Gunz gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (DPA) seinen Entschluss. Ostsee Zehn Menschen an Bord: Brand auf Schiff in der Ostsee ausgebrochen Wie hoch die Kosten seien, könne noch nicht abgeschätzt werden. Das Ganze werde "schon nicht 100 Millionen kosten", sagte er.

Darum sind Greenpeace und das Meeresmuseum nicht an der Bergung beteiligt

Die Polizei musste die Unglücksstelle vor Schaulustigen absichern. © Bernd Wüstneck/dpa Bei der Rettungsmission handelt es sich um eine private Initiative. Greenpeace wird an der Walrettung vor der Insel Poel nicht mitwirken. "Laut wissenschaftlichen Gutachten des Deutschen Meeresmuseums und des Instituts für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung sind die Erfolgsaussichten des Tieres bei einer Lebendbergung sehr gering und gehen mit einem hohen Verletzungsrisiko einher", sagte Daniela von Schaper, eine Meeresexpertin von Greenpeace, gegenüber TAG24. Auch das Meeresmuseum in Stralsund beteiligt sich nicht an der Walbergung. "Das Konzept für die nun vorliegenden Pläne liegt uns erst seit gestern am frühen Abend vor. Es gab bisher noch keine Gelegenheit, es zu bewerten", so das Museum auf dpa-Anfrage. Auch das Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) schätzt die Chancen einer Lebendbergung gering ein und mischt deshalb diesmal nicht mit.

Warum die Rolle rückwärts bei der Walbergung?