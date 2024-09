Letzter schöner Sommertag lockt Menschen an die Ostsee-Strände

Strandkörbe waren am Sonntag heiß begehrt, und es bildeten sich Schlangen am Verleih. © Thomas Müller/dpa

Vor den Strandkorbverleihern bildeten sich bereits am Sonntagvormittag Schlangen, am Strand herrschte Gedränge, und im Wasser wurde getobt - an der Ostsee haben die Menschen in Erwartung des bevorstehenden Wetterumschwungs den Spätsommertag noch einmal intensiv genutzt. An der Lübecker Bucht herrschte großer Andrang.

Viele Touristen und Tagesgäste badeten im 20 Grad warmen Wasser. Viele sind noch mal gekommen wegen des tollen Wetters, sagt eine Strandkorbvermieterin in Scharbeutz.

Auch in Timmendorfer Strand freut sich ein Strandkorbvermieter. Es sei schon voller als sonst um die Jahreszeit. Alle wollten noch mal das tolle Sommerwetter mitnehmen.