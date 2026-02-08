Menschen spazieren auf zugefrorener Ostsee: Polizei warnt

Sassnitz - Vor der Ostseeküste bei Rügen ist das Eis zum jetzigen Zeitpunkt lebensgefährlich – dennoch betreten Menschen die Eisflächen. Die Wasserschutzpolizei spricht eine Warnung aus.

Ein Spaziergang auf der zugefrorenen Ostsee kann schnell lebensgefährlich werden. © Philip Dulian/dpa

Besonders im Hafen Sassnitz und der dortigen Fahrrinne besteht laut Mitteilung akute Gefahr: Strömungen, Schiffsverkehr und wechselnde Wassertiefen sorgen demnach dafür, dass sich kein tragfähiges Eis bildet.

Die Eisdecken seien ungleichmäßig und instabil und könnten jederzeit einbrechen, hieß es weiter.

Auch außerhalb der Häfen täuscht die Eisbildung: Wind, Wellengang und Salzwasser führen - auch dort, wo das Eis dick wirkt - zu unzureichender Tragfähigkeit.

Die Polizei rät daher dringend davon ab, das Eis zu betreten. Eltern werden gebeten, ihr Kinder im Blick zu behalten und über Risiken aufzuklären.