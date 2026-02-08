Eis blockiert LNG-Terminal: So ist die aktuelle Lage auf Rügen

Mukran - Der Betreiber des Rügener LNG-Terminals rechnet wegen der Eislage erst im Laufe der neuen Woche damit, dass ein schon länger wartender Gastanker das Terminal anlaufen kann.

Der Hafen von Mukran ist aktuell vereist. © Philip Dulian/dpa

"Für die Ein- und Ausfahrt von LNG-Tankern zur Belieferung unseres Terminals muss die Fahrrinne gefahrlos passierbar sein", teilte ein Sprecher des Unternehmens Deutsche Regas mit.

Das Eis bringt Fahrwassertonnen derzeit teils von ihrer eigentlichen Position ab, teils geraten sie auch unter das Eis. Sie können dann zur Gefahr werden, weil die Tonnen oder ihre Verankerungsketten die Schiffe beschädigen könnten, etwa an der Schraube.

"Beim Eisaufbruch können grundsätzlich Risiken bestehen, unter anderem durch unter dem Eis liegende Tonnen", hieß es vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee (WSA).

Der Sprecher des Terminalbetreibers teilte mit, wenn die Fahrwassertonnen hoffentlich Anfang der Woche lokalisiert werden könnten, müsse ein Eisbrecher die Fahrrinne vom Eis befreien.

"Ein aktueller Schwerpunkt der Eislage liegt östlich von Rügen", teilte das WSA mit. Dort befindet sich auch das LNG-Terminal. Der größte deutsche Ostsee-Eisbrecher, die "Arkona", steht laut WSA bei Bedarf zur Unterstützung der Schifffahrt zur Verfügung.