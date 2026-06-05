Mini-Insel vor Rügen versteigert: So soll der Lost Place bald aussehen

Rügen - Am Donnerstag ersteigerte der österreichische Unternehmer Oliver Pesendorfer (59) Deutschlands wohl außergewöhnlichste Immobilie. TAG24 stellt der 59-Jährige seine Pläne vor.

Für den Lost Place vor Rügen wurde ein Mindestgebot von 39.000 Euro aufgerufen. © NDGA

Erst kurz vor der Auktion hat Pesendorfer die ehemalige Entmagnetisierungsstation "Insel Ostervilm" im Greifswalder Bodden in einer österreichischen Zeitung entdeckt.

"Da waren ein Kollege von mir und ich gleich Feuer und Flamme und haben gesagt: Da könnte man was draus machen", so der CEO des Unternehmens McCube, das auf modulare Fertighäuser spezialisiert ist.

Der Österreicher hat das künstliche Eiland gekauft, ohne es je besichtigt zu haben. "Ich habe die Katze im Sack gekauft. Wir fahren in circa zwei bis drei Wochen das erste Mal hin", so der 59-Jährige, der für 60.000 Euro den Zuschlag erhielt.

"Zur Besichtigung kommt auch der ehemalige Besitzer mit und zeigt uns alles. Er erklärt uns auch, was er anpassen wollte, die baulichen Maßnahmen und so weiter. Da bin ich schon sehr gespannt", sagt er.

Aufgrund des Zustandes waren vorab keine Besichtigungen möglich. Laut Auktions-Katalog ist der Zustand "durch Natur, Vogelkot und Vandalismus marode".

Es gebe Setzungsrisse, Stahlteile seien verrostet, Fenster zerstört und an Mauern würden Algen emporwachsen.