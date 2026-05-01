Moment der Wahrheit? Retter wollen Buckelwal "Timmy" aus der Barge ziehen

Fortsetzung des Artikels laden

28. April, 10.44 Uhr: Gurte bei "Timmy" angekommen

Die Gurte sind im Wasser! Mithilfe eines SUP-Boards wurden die Schläuche zu "Timmy" gebracht - bereit zum Einsatz. Im Livestream ist zu erkennen, wie die Helfer die Gurte entgegennehmen und offenbar in Kürze versuchen werden, diese am Tier anzubringen. Die Gurte sind dazu da, den Meeressäuger zur Barge zu bringen. Pro Seite sollen dazu mindestens fünf Personen an den Schläuchen ziehen, um den Wal zu bewegen. Auch ein Polizeiboot ist nun vor Ort im Wasser ganz in der Nähe von "Timmy".

Ein Helfer bringt Gurte zum ziehen des gestrandeten Buckelwals vor der Insel Poel vor zum Tier. © Jens Büttner/dpa

28. April, 10.34 Uhr: Retter beim Wal im Wasser

Einige Helfer sind nun nahe am Tier. Bisher ist jedoch noch nicht zu erkennen, ob das Gurtsystem bereits angebracht wird. Aktuell platzieren sich gleich mehrere Team-Mitglieder um den Wal herum. Sie arbeiten direkt am Tier. Mehrfach schlägt "Timmy" mit seiner Fluke.

28. April, 9.57 Uhr: Es geht los!

Das erste Boot mit den Rettern ist auf dem Weg zum Wal. In Kürze dürften die Gurte also am Tier angebracht werden. Es ist der Startschuss für die tagelang geplante Rettungsaktion.

Pedro Veranda (l-r), Anne Herrschaft, Danny Hilse, und Kirsten Tönnies, Mitglieder der Rettungsinitiative, machen sich mit einem Boot für den Rettungsversuch auf den Weg zum Wal. © Helena Dolderer/dpa

28. April, 9.47 Uhr: Gefühlslage der Retter gemischt

Das Gurtsystem, das nun eingesetzt werden darf, wird auf ein Boot gebracht. Zudem gibt auch Tierärztin Kirsten Tönnies ihre Einschätzung ab. Die Gefühlslage sei gemischt. "Aber das wird heute", so die Expertin zuversichtlich. "Wir schaffen das". Nun bereitet sich auch der Leiter des Retter-Tams vor. Er zieht seine Ausrüstung an und begibt sich in Kürze auf ein Boot in Richtung Wal. Auch Tönnies steigt mit aufs Boot.

Auch Tierärztin Kirsten Tönnies zeigt sich am Dienstag zuversichtlich. (Archivbild) © Philip Dulian/dpa

28. April, 9.15 Uhr: Ministerium duldet Maßnahmen

Auch Umweltminister Till Backhaus (SPD) gibt spontan ein Statement ab. Heute Morgen um 8 Uhr wurde eine Beurteilung des Gesundheitszustands des Wals durch die beiden Tierärztinnen vorgelegt. "Die Kernaussage ist, dass der Wal unter den tiermedizinischen Aspekten transportfähig ist", so der Politiker. Auch die Atmung sowie das Herz des Tieres sei stabil. Lediglich eine leichte Bindehautentzündung an den Augen weise der Meeressäuger auf. Die Haut sei "weiterhin in guter Heilung", zitiert Backhaus das Gutachten. Das bedeutet: Die Maßnahmen werden geduldet - offenbar auch der Einsatz des Gurtsystems. Der Bergungsprozess soll möglichst zügig beginnen. "Es ist heute ein Tag der Ruhe, der Besinnung und vielleicht haben wir Glück und dem Wal wird es gelingen, seine Reise anzutreten", zeigt sich der Minister hoffnungsvoll. Zunächst soll versucht werden, dem Wal das Gurtsystem anzulegen. Danach soll das Tier mit "Menschenkraft" zur Barge geführt werden. "Die Gurte werden heute zum Einsatz kommen müssen. Anders wird es nicht funktionieren", stellt er abschließend klar. Bis Sonnenuntergang sollte es gelingen, den Wal auf der Barge zu haben.

28. April, 9.04 Uhr: Experten sind zuversichtlich

Ein Mitglied des Retter-Teams gibt ein kurzes Statement ab. "Er ist immer noch stark", so der Experte über den Buckelwal. Das Team sei weiterhin optimistisch, dass die geplante Aktion funktioniert.

28. April, 8.49 Uhr: Vorbereitungen laufen weiter

Helfer treffen weitere Vorbereitungen im Hafen. Derzeit werden Schläuche oder Gurte vorbereitet. Ob es sich dabei tatsächlich um die Gurte handelt, die "Timmy" letztendlich auf die Barge transportieren sollen, ist nicht ganz klar. Sollten es tatsächlich die rettenden Gurte sein, handelt es sich dabei um Feuerwehrschläuche, bei denen die Metallenden abgeschnitten wurden. Diese wurden zunächst ausgemessen, nebeneinander gelegt und werden nun weiter vorbereitet. Ob der Einsatz der Gurte bereits genehmigt wurde, ist weiterhin offen.

28. April, 8.19 Uhr: Gurt wird offenbar noch geprüft

Die Besatzung der Barge ist offenbar auch schon rausgefahren. Derzeit werde offenbar noch der Gurt, mit dem der Buckelwal auf die Barge gebracht werden soll, von den Veterinären geprüft. Noch immer soll es dafür keine Genehmigung geben. Wann die Genehmigung kommen soll, ist nicht bekannt. Sollte es funktionieren, dass der Buckelwal auf der Barge transpoertiert wird, soll „Timmy“ in Richtung Nordsee gebracht werden. Mittlerweile ist ein neuer Peilsender da. Dieser soll auf der Überfahrt an dem Tier angebracht werden. Entweder mit einer örtlichen Betäubung und Schrauben, oder mit Kabeln an der Finne.

Die Barge, auf der "Timmy" transportiert werden soll, liegt am Morgen noch am Ende des Kirchsee vor der Insel Poel. © Jens Büttner/dpa

28. April, 8.04 Uhr: Helfer legen Tücher auf den Buckelwal

Wie an den anderen Tagen auch, werden erneut Tücher auf den Rücken von "Timmy" gelegt. Zudem befeuchten Helfer das Tier wieder mit Wasser. Der Wal atmet und buckelt deutlich sichtbar.

28. April, 7.45 Uhr: Geht es gleich los?

Langsam tut sich etwas: Im Hafen sind nun die Mitglieder der Rettungsinitiative eingetroffen. Auch Minister Backhaus ist da. Im Livestream von NEWS5 ist zu sehen, wie sich das Team offenbar für das weitere Vorgehen bespricht. Auch das erste Schiff der DLRG ist mittlerweile aufs Wasser gefahren, um sich einen Eindruck zum Zustand des Tieres zu verschaffen. Die weiteren Retter steigen ebenfalls nach und nach auf die Boote und machen sich auf den Weg zu "Timmy".

Mitarbeiter einer Bergungsfirma gehen am Morgen zu einer Besprechung und weiteren Planung in den Hafen auf der Insel Poel. © Jens Büttner/dpa

28. April, 7.24 Uhr: Minister Backhaus ist vor Ort

Während Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Montag nicht vor Ort war, gibt der Politiker direkt am Dienstagmorgen ein kurzes Statement ab. "Geplant ist heute, dass die Barge tatsächlich herkommt und der Versuch unternommen wird, das Tier auf das Transportmittel zu verlegen und es dann in die Nordsee zu bringen", erklärt er. Sollte es heute tatsächlich losgehen, wolle Backhaus das Schiff begleiten. Im Hafen ist es aktuell noch ruhig. Am Montag hieß es eigentlich, dass die Maßnahmen heute gegen 7 Uhr starten sollen. Die Barge wurde noch am Montagabend von den Helfern an der Rinne platziert.

Umweltminister Till Backhaus (SPD) ist auch am Dienstag vor Ort. © Jens Büttner/dpa

28. April, 7.20 Uhr: Buckelwal ist aktiv

Im Wasser sind bislang immer noch keine Helfer direkt beim Buckelwal. Doch das Tier zeigt sich weiterhin aktiv. Sollte der Transport tatsächlich heute starten, ist laut Vorhersagen das Wetter günstig. Richtung Schleswig-Holstein könnte es am Dienstag einen Wind höchstens bis zur Windstärke 4 geben, hieß es vom Seewetteramt des DWD. Der Mittwoch werde in der Region "total schwachwindig", sagte ein Meteorologe. Laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) werden demnächst zudem keine außergewöhnlichen Pegelschwankungen vor Poel erwartet.