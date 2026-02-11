Aufatmen: Hiddensee erneut nicht mehr von Außenwelt abgeschnitten

Insel Hiddensee - Der Fährverkehr nach Hiddensee ist am frühen Dienstagmorgen wieder angelaufen.

Die Insel Hiddensee ist nach zwei Tagen wieder mit der Fähre erreichbar. © Philip Dulian/dpa

Das teilte die Reederei Hiddensee mit.

Das Fährschiff "Vitte" sei seit 7.30 Uhr gemäß Notfahrplan wieder im Einsatz und verkehre zwischen dem Ort Vitte auf Hiddensee und Schaprode auf Rügen.

An beiden Orten gibt es täglich jeweils drei Abfahrten.

Am Montag und Dienstag war der Fährverkehr wegen Niedrigwassers komplett gestrichen worden.