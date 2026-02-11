Aufatmen: Hiddensee erneut nicht mehr von Außenwelt abgeschnitten
Von Helmut Reuter
Insel Hiddensee - Der Fährverkehr nach Hiddensee ist am frühen Dienstagmorgen wieder angelaufen.
Das teilte die Reederei Hiddensee mit.
Das Fährschiff "Vitte" sei seit 7.30 Uhr gemäß Notfahrplan wieder im Einsatz und verkehre zwischen dem Ort Vitte auf Hiddensee und Schaprode auf Rügen.
An beiden Orten gibt es täglich jeweils drei Abfahrten.
Am Montag und Dienstag war der Fährverkehr wegen Niedrigwassers komplett gestrichen worden.
Bis zum vergangenen Freitag war die Insel zudem fast zwei Wochen lang nur mit einem Eisbrecher versorgt worden, da die "Vitte" wegen eines Eisschadens repariert werden musste.
Titelfoto: Philip Dulian/dpa