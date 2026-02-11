Aufatmen: Hiddensee erneut nicht mehr von Außenwelt abgeschnitten

Der Fährverkehr nach Hiddensee ist am frühen Dienstagmorgen wieder angelaufen.

Von Helmut Reuter

Die Insel Hiddensee ist nach zwei Tagen wieder mit der Fähre erreichbar.
Das teilte die Reederei Hiddensee mit.

Das Fährschiff "Vitte" sei seit 7.30 Uhr gemäß Notfahrplan wieder im Einsatz und verkehre zwischen dem Ort Vitte auf Hiddensee und Schaprode auf Rügen.

An beiden Orten gibt es täglich jeweils drei Abfahrten.

Am Montag und Dienstag war der Fährverkehr wegen Niedrigwassers komplett gestrichen worden.

Bis zum vergangenen Freitag war die Insel zudem fast zwei Wochen lang nur mit einem Eisbrecher versorgt worden, da die "Vitte" wegen eines Eisschadens repariert werden musste.

