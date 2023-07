Ostsee: Killerkeime im Badewasser nachgewiesen

Zahlreiche Urlauber werden zum Ferienstart in mehreren Bundesländern jetzt an der Ostsee erwartet. (Archivbild) © Stefan Sauer/dpa

In Mecklenburg-Vorpommern überwacht das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) die Qualität des Badewassers an Stränden und Seen. Bei den Laboranalysen von Ostseewasser wurden jetzt erstmals für 2023 Vibrionen nachgewiesen, teilte das LAGuS am Donnerstag mit.

Das sind vorwiegend im Meer lebende Bakterien, die schwere Infektionen auslösen können. Ab einer Wassertemperatur von etwa 20 Grad beginnen sie, sich stark zu vermehren. Generell müsse jetzt mit einem vermehrten Vorkommen an Vibrionen gerechnet werden, so das LAGuS.

In der Badesaison 2022 seien zehn Infektionen nach Kontakt mit Ostseewasser gemeldet worden. In diesem Jahr habe es bislang noch keine gegeben. Vibrionen können in seltenen Fällen schwere Infektionen verursachen, die schlimmstenfalls tödlich verlaufen.

Seit 2003 gab es in Mecklenburg-Vorpommern 84 gemeldete Ansteckungen. Zehn Menschen starben daran, sie hatten alle Vorerkrankungen.