Riskante Rettungsaktion in der Ostsee! Buckelwal erneut aufgetaucht

Travemünde - Am Donnerstagabend ist ein Buckelwal in Travemünde ( Schleswig-Holstein ) aufgetaucht. Am Freitag eilten Tierschützer dem Meeressäuger zu Hilfe.

Die Tierschützer mussten nah an den Wal heran. © Sea Shepherd Deutschland e.V.

Gegen 17.30 Uhr war Skipper Carsten Manheimer (40) gerade am Heck des "Sea Shepherd"-Schiffs "Triton", als der etwa zehn bis zwölf Meter lange Wal in Travemünde zwischen den Fähren hindurchschwamm.

Nach Sichtungen im Hafen von Wismar und vor der Küste Nordwestmecklenburgs ist das Tier nun offenbar den Heringen in die Trave gefolgt. Der Wal schleppt immer noch eine Leine mit sich herum, die sich mitsamt eines Fischernetzes am Tier verfangen hatte.

In einer ersten Rettungsaktion durch einen Taucher konnte der Wal bereits von großen Teilen des Netzes befreit werden, die Tierschützer wollen aber auch die letzten Reste entfernen.

"Am Donnerstag wurde es schon dunkel, deshalb konnten wir an dem Tag auch nichts mehr machen. Wir haben ihn dann in der Trave schwimmen lassen", so Manheimer gegenüber TAG24.

Der 40-Jährige schloss sich mit der Travemünder Wasserschutzpolizei kurz, die Bescheid geben sollten, wenn der Wal wieder auftaucht.

"Am Freitag gegen 10 Uhr haben wir dann einen Anruf von der Wasserschutzpolizei bekommen, dass sie den Wal gefunden haben. Er sei in der Lübecker Bucht unterwegs und sie seien mit ihrem Polizeiboot in der Nähe", erzählt der Skipper.