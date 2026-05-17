Tierärztin rechnet nach Tod von "Timmy" mit Rettern ab: "Werden die Wahrheit nie erfahren"

Anholt (Dänemark)/Hawaii - Seit Samstag steht fest: Bei dem toten Buckelwal vor der dänischen Küste handelt es sich tatsächlich um " Timmy ". Unter anderem Mitglieder der privaten Rettungsinitiative und Umweltminister Till Backhaus (67, SPD) äußerten sich bereits zur Tragödie. Jetzt meldet sich auch Tierärztin Dr. Jenna Wallace .

Tierärztin Dr. Jenna Wallace kritisiert Mitglieder des Retterteams weiterhin scharf. © Screenshot Instagram/dr.jennawallace

Nachdem die Veterinärin damals kurz nach der Strandung von "Timmy" als Expertin extra aus Hawaii einflogen war, reiste sie nur wenige Tage später beruflich bedingt wieder ab. Seitdem kritisierte sie sowohl die Rettungsmaßnahmen als auch Mitglieder der Rettungsinitiative scharf.

Nach dem Tod des Tieres zeigt sich Wallace nun überraschend gefasst: "Timmy starb im Meer und nicht allein im Schlamm der Untiefen, was ein weitaus schlimmeres Schicksal gewesen wäre. Meiner Meinung nach war dies also ein Erfolg, wenn auch mit einem Ende, das keiner von uns wollte", so die Veterinärin auf Instagram.

"Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass an dieser Rettungsaktion gute Menschen beteiligt waren", fährt sie fort. Einige Helfer seien ihr nach wie vor ein Dorn im Auge. "Aber es gibt auch eine Handvoll, die diese Gelegenheit nutzten, um aus diesem Tier einen Vorteil zu ziehen und letztendlich seine Freilassung erheblich verzögerten."

Bereits Ende April hatte Wallace eine Warnung vor einem Spezialisten-Team ausgesprochen, das damals extra für die Rettungsaktion nach ihrer Abreise hinzugezogen worden war. Die Rede ist dabei von dem "Free Willy"-Team, welches nach Angaben von Wallace in der Vergangenheit offenbar eher an Aufmerksamkeit und Spenden interessiert war als an Tierwohl.

Ob die Expertin mit ihrem Statement tatsächlich auf das "Free Willy"-Team anspielt?

Bis heute ist nicht ganz klar, was und vor allem wie die Freilassung von "Timmy" am 2. Mai ablief. "Ich glaube auch, dass wir nie die Wahrheit darüber erfahren werden, was bei seiner Freilassung geschah, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir den Obduktionsergebnissen trauen können."