Jacht auf Ostsee läuft voller Wasser! Seenotretter rücken aus: Plötzlich reißt der Kontakt zu den Seglern ab

Schleimünde (Kappeln) - Großer Schreck für die Besatzung einer Segeljacht auf der Ostsee : Am späten Donnerstagabend gerieten zwei junge Männer östlich von Schleimünde in eine brenzlige Lage. Nach Einbruch der Dunkelheit drang plötzlich aus bislang ungeklärter Ursache Wasser in ihre rund acht Meter lange Jacht.

Am Donnerstagabend rückten die Seenotretter zu einem Einsatz auf der Ostsee aus. © Die Seenotretter - DGzRS

Gegen 21.40 Uhr setzten sie einen Notruf ab. Sofort machten sich die Seenotretter der DGzRS-Station Maasholm auf den Weg.

Ein Seenotrettungskreuzer lief nur wenige Minuten nach der Alarmierung aus. Doch dann der Schock: Als kurz darauf der telefonische Kontakt zur Segeljacht abriss, wuchs die Sorge, dass sich die Lage an Bord verschlechtert haben könnte.

Deshalb wurde zusätzlich ein weiteres Seenotrettungsboot alarmiert. Wenig später erreichte der erste Kreuzer schließlich die havarierte Jacht.

Die beiden Segler hatten bereits versucht, das eindringende Wasser mit Eimern aus dem Boot zu schöpfen.

Dabei waren sie so durchnässt, dass sie zunächst auf den Seenotrettungskreuzer übernommen und dort mit trockener Ersatzkleidung versorgt wurden.