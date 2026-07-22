DNA-Analyse von Buckelwal "Timmy": Proben wohl von unterschiedlichen Tierarten!

Hamburg/Anholt (Dänemark) - Dieses Ergebnis wirft viele Fragen auf! Tierärztin Dr. Kirsten Tönnies hat am Mittwoch in Hamburg die Ergebnisse der DNA-Analyse von Buckelwal "Timmy" vorgestellt.

Dr. Kirsten Tönnies musste die Ergebnisse alleine vorstellen - und geriet ins Schwimmen. © Marcus Brandt/dpa

Als der Kadaver eines Buckelwals vor der Insel Anholt angespült wurde und die Rettungsinitiative auch noch den Tracker an dem Tier fand, schien alles klar zu sein: Bei dem toten Tier handelt es sich um die sterblichen Überreste des wahlweise "Timmy" oder "Hope" genannten Buckelwals, der von März bis Ende April immer wieder an der deutschen Ostseeküste gestrandet war.

Am Mittwochmorgen dann der große Knall: Laut Bild stimmten die DNA-Proben, die am lebenden Tier vor Wismar und am verstorbenen Wal vor Anholt entnommen wurden, nicht überein.

Das bestätigte Tierärztin Tönnies bei einer Pressekonferenz am Nachmittag in Hamburg.

Beide Proben würden laut Analyse von weiblichen Tieren kommen. So weit, so klar. Die Analyse habe zudem eine Qualität von 99,1 Prozent. Es gebe bei den Proben zwar Übereinstimmungen, aber die Abweichungen seien so groß, dass es nach Ansicht von Tönnies und der Analysten unterschiedliche Tiere sein müssen. Genauer: zwei unterschiedliche Tierarten!

"Das hat uns sehr große Bauchschmerzen gemacht. Aber ich bin jetzt hier, um Ihnen die Faktenlage zu demonstrieren", so Tönnies. Der Frage, ob die Ergebnisse bedeuten würden, dass es sich bei dem Buckelwal vor Anholt nicht um Timmy handelt, wich die Tierärztin aus.