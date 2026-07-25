25.07.2026 06:00 Wal-Experte nach DNA-Analyse von Buckelwal "Timmy" fassungslos, Rettungsinitiative distanziert sich

Experte Fabian Ritter hat die Pressekonferenz von Dr. Kirsten Tönnies verfolgt. Sein Urteil ist vernichtend. Auch das Deutsche Meeresmuseum äußerte sich.

Von Bastian Küsel-Kanbach, Tobias Bruns

Hamburg - Experte Fabian Ritter (58) hat die Pressekonferenz von Dr. Kirsten Tönnies im Livestream verfolgt. Sein Urteil ist vernichtend.

Fabian Ritter (58) war nach der Pressekonferenz fassungslos. © Serdar Dogan/dpa Bereits Mitte Mai hatte Ritter im Gespräch mit TAG24 erläutert, warum die Identität des Wals vor Anholt nahezu zweifelsfrei geklärt werden konnte. Damals lagen dem Experten Bilder vom lebenden Wal und den sterblichen Überresten vor der dänischen Insel vor. "Die Fluke hat einen sehr typischen, individuellen Verlauf ihrer Kante. Das ist keine flache Linie oder gerade Linie am Ende der Fluke, sondern da sind Kerben drin und ein sehr typischer Verlauf", erläuterte der Autor des Buches "Wir Wale". Ostsee Nach beleidigenden Mails über Robert Marc Lehmann: Staatsschutz ermittelt gegen Bürgermeister Die beiden Bilder würden einen Flukenkantenverlauf zeigen, der im Grunde identisch sei, erklärte der Experte damals. Dementsprechend überrascht dürfte Ritter von den am Morgen an die Öffentlichkeit gedrungenen Ergebnissen der DNA-Analyse gewesen sein. Der Experte verfolgte die Pressekonferenz am Mittwochnachmittag, TAG24 bat um eine Einschätzung. "Ich möchte die Pressekonferenz inhaltlich nicht kommentieren. Was dort präsentiert wurde, bietet dasselbe Bild, das die Privatinitiative mit ihrer vermeintlichen 'Rettung' - die keine war - von Beginn an abgegeben hat: unprofessionell, undurchsichtig, inkonsistent und deswegen unglaubwürdig. Ich frage mich, warum diese Pressekonferenz überhaupt abgehalten wurde. Für mich ist das alles nicht ernst zu nehmen", kritisiert der Experte.

Deutsches Meeresmuseum und das Umweltministerium beziehen Stellung

Die Reise des Ozeanriesen endete am Strand der dänischen Insel Anholt. © Marcus Golejewski/dpa

Auch das Deutsche Meeresmuseum bezog Stellung. Auf TAG24-Nachfrage erinnerte das Museum daran, dass an dem toten Tier vor Anholt der Tracker gefunden wurde, der dem zuvor in der Barge transportierten Wal eingestanzt worden war. "Diese Tatsache, die veröffentlichten Ortungsdaten des Trackers, der zeitliche und örtliche Verlauf des Tiertransportes, der Ort der Aussetzung, Strömungsdaten, der Fundort des toten Buckelwals sowie die Art und Größe des Tieres deuten darauf hin, dass es sich um dasselbe Tier handelt", teilte das Meeresmuseum weiter mit. Das Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern schlug in dieselbe Kerbe und erklärte in einer Mitteilung: "Der am Buckelwal angebrachte Satellitentracker wurde bei dem vor Anholt gestrandeten Tier wiedergefunden. Größe und Art des Wals, der Tracker sowie die vom Tracker übermittelten Ortungsdaten und der dokumentierte Bewegungsverlauf ergeben aus unserer Sicht weiterhin ein schlüssiges Gesamtbild. Bislang liegen dem Ministerium keine belastbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse vor, die diese Einordnung widerlegen." Die Pressekonferenz habe neue Fragen aufgeworfen, diese aber nicht beantwortet, hieß es zudem in der Mitteilung. Minister Till Backhaus (67, SPD) appellierte erneut an die Initiative, "sämtliche verfügbare Daten, Proben, Laborberichte und wissenschaftlichen Auswertungen vollständig offenzulegen".

Retter fühlt sich verraten