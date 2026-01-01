Sturmwarnung an der Ostsee! Fährverkehr nach Dänemark eingestellt

Rostock - Wegen des stürmischen Wetters hat die Reederei Scandlines den Fährverkehr zwischen Rostock und Gedser in Dänemark am Neujahrstag vorübergehend eingestellt.

Der Fährverkehr zwischen Rostock und dem dänischen Gedser wurde eingestellt. (Archivbild) © Bernd Wüstneck/dpa

Fracht- und Passagierkunden wurden gebeten, die Route Puttgarden-Rødby zu nutzen, die planmäßig verkehre. Der Betrieb zwischen Gedser und Rostock werde voraussichtlich am 2. Januar ab 6 Uhr in Rostock und ab 6.45 Uhr in Gedser wieder aufgenommen.

Auch der Fährverkehr der Weißen Flotte von und zur Insel Hiddensee sowie die Wittower zwischen der Nord- und der Südseite der Insel Rügen wurden wegen des Wetters am Neujahrstag eingestellt.

Das teilte das Unternehmen im Internet mit.