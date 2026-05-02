"Timmy" ist frei! Aber auch der Minister weiß nicht, wo der Buckelwal ist

Fortsetzung des Artikels laden

30. April, 6.13 Uhr: Hier befindet sich "Timmy" jetzt

Der Transport ist in der Nacht weiter vorangeschritten. "Timmy" hat mittlerweile die dänische Insel Sjælland passiert, auf der sich auch die Hauptstadt Kopenhagen befindet, und fährt nun weiter in Richtung der schwedischen Westküste, wie auf Vesselfinder zu sehen ist. Am Freitagabend wird er an der Spitze Dänemarks erwartet.

29. April, 20.19 Uhr: Waltransport erreicht Großer Belt

Der Timmy-Transport nimmt aktuell direkten Kurs auf die Meeresstraße zwischen den dänischen Inseln Fünen und Seeland. Im Sonnenuntergang geht es weiter in Richtung Nordsee.

Ein weiterer Tag geht mit Hoffnung für Timmy zu Ende. © Screenshot/News5

29. April, 20 Uhr: Helfer wollen wieder zu Timmy ins Wasser

Angaben eines Mitglieds des Helferteams an Bord zufolge gehe es dem Wal "soweit ganz gut". Er bewege Flipper und Fluke, um sich zu stabilisieren. Seine Atmung sei stabil und regelmäßig (etwa alle 2,5 bis 4 Minuten), und auch sein Herz soll kräftig sein. Bislang war allerdings noch niemand direkt im Wasser beim Wal. Für den nächsten Tag ist geplant, dass Tierärztin Anne Herrschaft und Walexperte Jeff Foster Timmy in seiner Barge untersuchen, um seinen Gesundheitszustand genauer zu beurteilen. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest, da er vom Kapitän und den Einsatzbedingungen abhängt. Nach Informationen von NEWS5 müssen Herrschaft und Foster dafür mit einem kleinen Boot an das Ende der Barge gebracht werden. Die Wetterbedingungen auf dem Weg Richtung Skagen seien sehr günstig (ruhige See, kaum Wind), sodass der Wal voraussichtlich innerhalb von etwa 48 Stunden ausgesetzt werden könnte – sofern sein Gesundheitszustand das zulässt. Vor der Entscheidung soll Timmy jedoch noch einmal gründlich untersucht werden.

Timmy ist weiter in seiner Barge in Richtung Nordsee unterwegs. Laut einem Reporter vor Ort soll er immer wieder Wasser ausstoßen und mit seiner Fluke schlagen. © NEWS5 / Sebastian Peters

29. April, 18.43 Uhr: Wo ist Timmy gerade?

Der Transportverband mit Timmy an Bord befindet sich aktuell auf Höhe der dänischen Insel Omø und setzt seine Fahrt mit einer Geschwindigkeit von 5,9 Knoten und bei einem Tiefgang von 4,5 Metern fort. Das Schiff bewegt sich damit weiterhin ruhig und gleichmäßig in Richtung Nordsee. Der angegebene Zielhafen der "Fortuna B" – Hirtshals – soll laut VesselFinder voraussichtlich in etwa zwei Tagen erreicht werden.

29. April, 17 Uhr: Tierärztin lässt Timmy singen und sagt "Er will leben!"

Wie es Timmy tatsächlich auf der Barge geht, ist bislang unklar. Die Tierärztin Dr. Kirsten Tönnies begleitet den Wal an Bord auf seinem Weg in die Nordsee und teilte am Nachmittag erneut die tiefen Laute des Tieres auf Instagram. "Denkt immer an die Rinder, Schweine und Hühner, die nicht in solchen komfortablen Transportbehältnissen unterwegs sind wie Timmy!", mahnt sie, während sie nochmal Timmys Wasserbecken abfilmt. Und weiter: "Timmy will leben! Aber vielleicht findet ihr ja Wal-Experten, die sagen, dass das Todesgesänge sind. Ich bin ja schließlich keine Wal-Expertin", so ihr abschließender etwas zynischer Kommentar.

29. April, 15.21 Uhr: Meeresmuseum warnt davor, Timmy im offenen Meer freizulassen

Das Deutsche Meeresmuseum warnt in einem Statement auf seiner Webseite eindringlich davor, den "geschwächten Buckelwal" einfach in der Nordsee auszusetzen. "Das Abladen des Tieres ins offene Meer birgt die Gefahr, dass er ertrinkt. Es ist sehr geschwächt und findet im offenen Meer keine Möglichkeit, sich abzulegen", heißt es deutlich. Der Wal zeige ein auffällig passives Verhalten – für die Experten ein klares Zeichen für einen sehr schlechten Gesundheitszustand. Entsprechend gering seien seine Überlebenschancen. Zudem bedeute der Transport in der Barge enormen Stress für das Tier: Lärm von Schiffsmotoren, Schallreflexionen im Metallkörper und die Enge könnten sogar das empfindliche Gehör des Wals dauerhaft schädigen. Auch Verletzungen sind nicht ausgeschlossen. Und selbst wenn "Timmy" wieder im offenen Meer landet, bleibt die Lage kritisch: Zu schwach, um sich zu orientieren oder Nahrung zu finden, könnte er dort kaum überleben. Eine echte Rettung wäre erst dann gelungen, wenn der Wal langfristig wieder selbstständig unterwegs ist und frisst. Das Museum fordert deshalb volle Transparenz: Trackerdaten in Echtzeit, Videoaufnahmen und eine lückenlose Dokumentation sollen zeigen, ob die riskante Rettungsaktion tatsächlich eine Chance für den Wal bietet – oder sein Leiden verlängert. Gleichzeitig sehen die Experten den Fall als Weckruf für besseren Meeresschutz.

29. April, 13.52 Uhr: So ist der Plan mit "Timmy"

Aktuell befindet sich "Timmy" mit seiner Barge zwischen Lolland und Langeland. "Wenn alles gut läuft, ist er in 2 Tagen in der Nordsee. Das Allerschlimmste hat er jetzt schon hinter sich", erklärte Backhaus. Anschließend soll er, so ist der Plan, ausgewildert werden. Experten halten dies für möglich, so Constanze von der Meden, Anwältin der Rettungsinitiative, die aber auch bestätigte, dass es eine Alternative gebe. "Plan B ist, dass er in eine Wal-Auffangstation kommt." Die erklärte ebenfalls, dass die Informationen über den angebrachten GPS-Tracker nicht für die Allgemeinheit zur Verfügung stehen werden. "Diese Information, wo sich der Wal befindet, befindet sich bei den Initiatoren. Wir wollen keinen Wal-Tourismus, der Wal soll seine Ruhe haben."

Buckelwal "Timmy" wird in der Barge in Richtung Nordsee gezogen. © Philip Dulian/dpa

29. April, 13.43 Uhr: Till Backhaus berichtet über den aktuellen Stand

Backhaus zeigte sich Mittwochmittag auf einer Pressekonferenz äußerst glücklich: "Wir haben ein Stückchen Wal-Geschichte geschrieben." Er erklärte zudem, dass man sich in der Sache zwar gestritten habe, aber dennoch Lösungen gesucht und schließlich auch gefunden habe. Mittlerweile ist die Barge mit "Timmy" in dänischen Gewässern angekommen, wie der Minister bestätigte. "Er liegt ruhig. Er hat heute Nacht angeblich auch vokalisiert. Es geht ihm gut." Bei der Bergung habe der Wal seinen Angaben nach auch keine Verletzungen erlitten. Backhaus betonte, dass er immer an eine erfolgreiche Rettung geglaubt habe. "Zeitweise hatte man Zweifel, ob alles gut geht. Aber am Ende ist es Vertrauen und Verlässlichkeit", erklärte er, betonte aber: "Er war aus unserer Sicht erschöpft, er war desorientiert. Und die medizinische Sicht die war nicht ganz ohne." Der Transport sei für den Buckelwal die letzte Chance gewesen, verdeutlichte Backhaus erneut.

29. April, 13.32 Uhr: So geht es der Tierärztin Janine Bahr-van Gemmert

In einer Pressekonferenz hat sich Till Backhaus auch zu dem Zustand von Tierärztin Janine Bahr-van Gemmert geäußert. Am Dienstag habe er nach eigenen Angaben noch mit ihrem Ehemann gesprochen. Der Minister berichtete über das Gespräch: "Sie ist aus dem Koma erwacht. Es geht ihr aber schlecht. Sie ist noch einseitig gelähmt. Aber sie nimmt schon wieder Dinge wahr. ‚Das wird ein langer Weg‘, sagt ihr Mann, aber wir hoffen, sie wird schnell genesen."

29. April, 13.22 Uhr: Walforscher Fabian Ritter bleibt skeptisch

Meeresbiologe und Walforscher Fabian Ritter verdeutlichte, dass der geborgene Buckelwal "Timmy" bislang alle Erfahrungswerte der Wissenschaft sprenge. "Ja, es steckt Lebenswillen in ihm, keine Frage", erklärte er. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen, dass Großwale nach wiederholten Strandungen nur wenige Tage überlebt hätte, habe es die Empfehlung gegeben, den vor der Ostsee-Insel Poel gestrandeten Buckelwal "in Würde sterben zu lassen und keine Rettungsmaßnahmen vorzunehmen", so Ritter. "Dass sich das anders und zu einem Drama ohne gleichen entwickelt, konnte keiner wissen." Für den Meeresbiologen ist der Ausgang der Rettung noch völlig offen, denn der Transport sei Stress pur für "Timmy": "Wir wissen nicht, was das mit dem Wal macht." Der Gesundheitszustand sei, und das würden auch die Befürworter der Rettungsaktion teilen, nicht gut. Das Tier habe sich in Netzen verfangen, sei wochenlang herumgeirrt und habe fünf Selbststrandungen hinter sich. "Das sind deutliche Zeichen, dass der Wal alles andere als fit ist." Ritter sieht den Moment der Freilassung als entscheidend an. Der Wahl müsse neben genug Nahrung und normal schwimmen und tauchen können, um eine Chance zu haben. Ob er das könne, ist fraglich. "Von einer Rettung kann erst gesprochen werden, wenn der Wal über Wochen nach der Freilassung normales Verhalten zeigt", machte der Walforscher deutlich.

Meeresbiologe und Walforscher Fabian Ritter bleibt trotz der bislang erfolgreichen Rettung skeptisch. © Serdar Dogan/dpa

29. April, 12.13 Uhr: Sonnensegel soll Wal in Barge schützen

Der Verband befindet sich nun in dänischen Gewässern! Ein Mitglied der Initiative auf dem Schleppverband erklärte der dpa: Über der Barge mit dem Wal sei am Vormittag ein Sonnensegel angebracht worden, um den Wal zu schützen. Zudem werde er bewässert. Er floate und bewege die Flipper. Gefüttert werden solle der Wal allerdings nicht. Die Informationen ließen sich zunächst jedoch nicht durch unabhängige Quellen verifizieren. Zuletzt waren Angaben zum Zustand des Wals häufig von Beteiligten gemacht worden, die keine ausgewiesene Expertise für Großwale besitzen. So sei weiterhin auch die kritische Perspektive zu betrachten.

Der aus einer flachen Bucht vor Wismar geborgene Buckelwal wird in Richtung Nordsee transportiert. © Philip Dulian/dpa

29. April, 11.31 Uhr: "Timmy" soll bereits in der Nordsee freigelassen werden

Während zunächst noch die Überlegung im Raum stand, den Wal bis in den Atlantik zu bringen, steht nun offenbar fest, dass "Timmy" bereits in der Nordsee freigelassen werden soll. Wo genau, stehe noch nicht fest, sagte ein Mitglied der Initiative, das den Schleppverband begleitet, der dpa. Auf dem Schiffs-Ortungsdienst VesselFinder befand sich der Verband gegen 11 Uhr nördlich von Fehmarn ziemlich mittig zwischen der schleswig-holsteinischen Insel und der dänischen Insel Lolland. Das Tier liegt während seines Transports in Richtung Nordsee in einem gefluteten Lastschiff und nach Angaben von Mecklenburg-Vorpommens Umweltministerium auf einem Bett aus Sand. Das Tier sei dadurch sozusagen sein eigener Anker.