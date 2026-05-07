Tracker übermittelt Timmy-Signale! Backhaus sicher: "Der Wal lebt"

Hamburg/Schwerin - Noch immer ist Tage nach der spektakulären Rettungsaktion in der Ostsee unklar, wo sich Buckelwal "Timmy" befindet und wie es ihm geht. Umweltminister Till Backhaus (67, SPD) und Investorin Karin Walter-Mommert (62) hatten nun gute Neuigkeiten.

MV-Umweltminister TIll Backhaus (67, SPD) bestätigte am Mittwochabend, dass Buckelwal "Timmy" noch lebt. © Philip Dulian/dpa

Auch wenn es derzeit zwischen beiden Personen beziehungsweise dem Minister und der privaten Rettungsinitiative aufgrund der fehlenden Daten Knatsch gibt, so waren sie sich zumindest in einer Sache einig.

"Ich kann Ihnen heute sagen: Der Wal lebt!", erklärte Backhaus am Mittwochabend im NDR und wies damit die Spekulationen um den Tod des Tieres zurück. Hinweise darauf würde der Tracker liefern, der an "Timmy" angebracht ist.

Walter-Mommert bestätigte die Aussage des Politikers. Laut ihren Angaben wurden seit der Freilassung des Wales am 2. Mai insgesamt 25 Signale vom Tracker übermittelt. "Das, was wir bekommen, stimmt uns zuversichtlich", so die Investorin. Die Daten würden wiederholte Tauchgänge und Bewegungen des Ozean-Riesen zeigen.

Eine genaue Ortung sei aber noch nicht möglich, wie Walter-Mommert erklärte. Der Sender übermittle bislang keine Geodaten, sondern bislang nur Informationen über Bewegungen und Tauchverhalten. Den Standort wollte die Initiative aus Sicherheitsgründen aber sowieso nicht nennen.