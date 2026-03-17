Großer Wal in der Ostsee bereitet Experten Sorgen: Hier könnte er als Nächstes auftauchen

Ostsee - Seit zwei Wochen ist ein etwa zehn Meter langer Wal in der Lübecker Bucht unterwegs. Sein Zustand bereitet Experten sorgen.

Die Organisation Sea Shepherd e.V. möchte den Wal von einer Leine befreien. © Sea Shepherd Deutschland e.V.

Am Samstag folgte die bislang letzte Sichtung des Meeressäugers, dieses Mal vor Boltenhagen (Mecklenburg-Vorpommern).

"Er ist schon sehr geschwächt und es besteht die Gefahr, dass er sich quasi selbst strandet", sagte Anke Neumeister, Sprecherin des Deutschen Meeresmuseums, im Gespräch mit TAG24.

Das Tier wurde schon einmal in dieser Küstenregion gesichtet, damals sei er fast gestrandet.

"Er konnte sich dann aber noch mit einer Bewegung wieder in tieferes Wasser retten. Aber es ist natürlich alles total anstrengend und verwirrend für ihn. Er kennt die Region hier gar nicht und weiß nicht, wohin", so Neumeister.

Die Tierschützer von der Organisation Sea Shepherd e.V. würden dem Wal gerne helfen, ihn von einer Leine befreien, die an seinem Hals festhängt.

"Wir konnten da aber nicht an ihn ran, weil er im Flachwasser war. Er muss die Möglichkeit haben, flüchten zu können. Bei dieser Wassertiefe besteht sonst die Gefahr der Strandung", erklärt Skipper Carsten Manheimer von Sea Shepherd.

Der Wal, bei dem sich die Experten noch nicht sicher sind, ob es ein Pott- oder ein Finnwal ist, ernährt sich normalerweise von Plankton. Da es in der Ostsee aber nicht in ausreichender Menge vorkommt, folgt das Tier Heringsschwärmen.