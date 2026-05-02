02.05.2026 16:21 Wal "Timmy" ist frei! Sender soll erste Signale senden, Tierärztin erhebt indes schwere Vorwürfe

Buckelwal "Timmy" ist frei und schwimmt im offenen Meer. Der Peilsender soll erste Signale gesendet haben. Tierärztin Dr. Tönnies hat schwere Vorwürfe erhoben.

Von Robert Stoll, Bastian Küsel-Kanbach, Madita Eggers, Alice Nägle, Jana Steger, Tobias Bruns, Svenja-Marie Kahl

Niendorf/Wismar/Poel/Skagen - Buckelwal "Timmy" hat es geschafft! Nach einigen Strandungen in den vergangenen Wochen schwimmt er seit Samstagmorgen wieder im offenen Meer. Sein genauer Aufenthaltsort ist allerdings unklar. TAG24 berichtet im Liveticker.

Buckelwal Timmy hat seine Barge am Samstagmorgen verlassen und schwimmt wieder im offenen Meer. Sein genauer Aufenthaltsort ist allerdings unklar. © Sebastian Peters/NEWS5/dpa Mit einem Konvoi wurde der Ozeanriese in den vergangenen Tagen kontinuierlich in Richtung Dänemark transportiert, nachdem die private Rettungsinitiative mit dem Barge-Plan Erfolg hatte. In der Nordsee sollte "Timmy" freigelassen werden, doch ein erster Versuch am Freitag misslang. Am Samstagmorgen war es aber schließlich so weit und der Koloss verließ die Barge. Erstmals gestrandet war der Wal am 23. März auf einer Sandbank vor Niendorf (Schleswig-Holstein).

2. Mai, 16.21 Uhr: Peilsender soll erste Signale gesendet haben

Laut "BILD" soll der Peilsender inzwischen erste Signale gesendet haben, wenn auch nur sporadisch. Demnach scheint sich "Timmy" aber in die richtige Richtung zu bewegen. Die Vermutung sei, dass der Sender womöglich beschädigt wurde, als der Wal aus der Barge freigelassen wurde. Das Umweltministerium war für eine Bestätigung für TAG24 zunächst nicht zu erreichen.

2. Mai, 16.03 Uhr: Tierärztin erhebt schwere Vorwürfe gegen Besatzung

Nun hat auch Tierärztin Dr. Kirsten Tönnies schwere Vorwürfe gegen die Besatzung der "Fortuna B" erhoben. Auf Instagram postete die Medizinerin ein Video-Statement. Zu sehen waren die Aufnahmen vom gestrigen Freitag, als ein Schlauchboot direkt hinter und sogar in der Barge war und versucht wurde, den Wal mit einem Seil ins Meer zu ziehen. Tönnies erklärte, dass das eine Aktion der Besatzung gewesen sei, bei der die Mitglieder der Rettungsinitiative ausgeschlossen worden seien. "Das ist eine unfassbare Frechheit, was hier abgeht", kommentierte die Veterinärin. Die Tierärztin deutlich: "Niemand von uns darf dabei sein und die machen mit Timmy, was sie wollen. Unfassbar, ich bin so wütend!". Die Aufnahmen der Seil-Aktion hatten für viel Aufruhr gesorgt.

Tierärztin Dr. Kirsten Tönnies hat schwere Vorwürfe gegen die Besatzung der "Fortuna B" erhoben. © Philip Dulian/dpa

2. Mai, 15.43 Uhr: Retter sollen von Freilassung überrascht worden sein

Wie Initiatorin und Geldgeberin Karin Walter-Mommert gegenüber "BILD" erklärte, sollte der Buckelwal eigentlich erst am Samstagnachmittag freigelassen werden - nach einer erneuten Begutachtung durch die anwesenden Tierärztinnen. Doch am Morgen sei der Plan offenbar von der Besatzung über den Haufen geschmissen worden. "Es gab wohl Druck auf die Schlepper-Kapitäne. Einer soll schon am 7. Mai in Holland sein. Und das, obwohl ich die Schlepper mit OpenEnd gebucht hatte", verdeutlichte Walter-Mommert. Eine Erklärung dafür habe es nicht gegeben. Der Kapitän der "Fortuna B" habe von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht und dem Retter-Team jede weitere Dokumentation untersagt. Die Mitglieder der Initiative seien daraufhin auf einem anderen Schlepper untergekommen.

Unternehmerin Karin Walter-Mommert (62) finanziert die Rettung. Sie erhebt nun Vorwürfe gegen die Besatzung des Schleppers "Fortuna B". (Archivfoto) © IMAGO / Marius Schwarz

2. Mai, 13.28 Uhr: Aufenthaltsort von "Timmy" bleibt ein Mysterium

Constanze von der Meden, die Rechtsanwältin der Initiative, erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass vorerst keine Angaben zur Schwimmrichtung des Wals gemacht werden könnten. Was das Problem sei, blieb zunächst unklar. Meeresbiologe Fabian Ritter übte deutliche Kritik: "Wenn sich bewahrheitet, dass der Peilsender keine Daten liefert, wäre das eine Katastrophe, auch für das 'Rettungsteam'. Es gab bisher genug Anlässe, an der Professionalität des Teams zu zweifeln, dies wäre der folgenschwerste." Wenn das Tier nicht verfolgt werden könne, könne man die gesamte Mission als fehlgeschlagen bezeichnen.

2. Mai, 12.32 Uhr: Ministerium weiß nicht, wo Buckelwal "Timmy" ist

Wie Backhaus noch einmal betonte, habe das Umweltministerium bisher noch nicht die GPS-Daten mit "Timmys" Aufenthaltsort von der Initiative übermittelt bekommen. Darüber hinaus verriet der Minister auch, dass der Behörde für die Zeit des Transports ein Videosignal von der Barge zugesichert worden sei, die Initiative dies aber nicht umgesetzt habe.

2. Mai, 12.23 Uhr: Backhaus kritisiert Seil-Aktion rund um Wal "Timmy"

Gegenüber NEWS5 ergänzte Umweltminister Backhaus, dass es sich für ihn "wie eine Art Abschied" anfühle. Er verspüre eine "große Freude" über "Timmys" Freilassung. "Wenn man dem Wal in die Augen schaut, ist man ein anderer Mensch. So ist es bei mir auch", erklärte der Politiker. Er habe Tagebuch geschrieben - auch, um die vergangenen Wochen zukünftig verarbeiten zu können. Zu den umstrittenen Szenen am gestrigen Freitag, als versucht wurde, den Wal mithilfe eines Seils aus der Barge zu ziehen, erklärte Backhaus kritisch: "So etwas hätte es bei uns nicht gegeben."

2. Mai, 11.30 Uhr: Umweltminister Backhaus meldet sich zu Wort

Nach der Freilassung des Buckelwals hat sich Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (67, SPD) am Samstag in einem Statement zu Wort gemeldet. "Ich habe von Beginn an gesagt, dass wir den Wal begleiten werden - und genau das haben wir nach bestem Wissen und Gewissen getan", erklärte der Politiker. Mit dem Rettungsversuch sei "ein Stück Geschichte" geschrieben worden. Backhaus wehrte sich auch gegen etwaige Anschuldigungen, dass die Behörde die Rettung durch Bürokratie verzögert habe. "Wir haben gegenüber der Initiative immer klar gemacht, dass Anpassungen am ursprünglichen Konzept angezeigt und von uns geprüft werden müssen. Grundlage dafür waren durchgehend das Tierwohl, der Tierschutz und ein möglichst artgerechtes Verhalten des Tieres. All das haben wir schnell und unbürokratisch gewährleistet", betonte er. Er hoffe, dass dem Ministerium nun zügig die Daten des Peilsenders zur Verfügung gestellt würden, damit man die weitere Reise des Wals nachvollziehen könne.

Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (67, SPD) hat sich nach der Freilassung des Wals zu Wort gemeldet. © Jens Büttner/dpa

2. Mai, 10.58 Uhr: Tierschutz-Organisation tritt auf die Bremse

Zwar schwimmt "Timmy" wieder im offenen Meer, gerettet ist der Ozeanriese aber noch nicht - das gab die Tierschutz-Organisation Whale and Dolphin Conservation (WDC) zu bedenken. "Von einer Rettung kann man erst sprechen, wenn sich der Wal zurück im Nordatlantik befindet und dort langfristig überlebt; sich seine Haut wieder vollständig erholt hat; er wieder eigenständig auf Nahrungssuche geht und an Gewicht zunimmt; und seinem natürlichen Verhalten nachgeht", schrieben die Tierschützer.

2. Mai, 10.39 Uhr: "Timmy" schwimmt in die richtige Richtung

Wie Initiatorin Karin Walter-Mommert gegenüber der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, soll "Timmy" die Barge gegen 8.45 Uhr verlassen haben - und in die bestmögliche Richtung, Nordwesten, geschwommen sein. Der Wal soll laut der Unternehmerin durch den Barge-Transport kleinere Blessuren erlitten haben, Beeinträchtigungen seien beim Schwimmen aber nicht zu erkennen gewesen.

2. Mai, 10.20 Uhr: Bereich der Nordsee ist Hunderte Meter tief

Top-Bedingungen für Buckelwal "Timmy": Im sogenannten Skagerrak, wo das Tier die Barge verlassen hat, ist die Nordsee zwischen 80 und 700 Meter tief. Die Gefahr einer erneuten Strandung besteht also zumindest vorerst nicht mehr. Fraglich ist aber natürlich, in welche Richtung der Ozeanreise nun schwimmen wird.