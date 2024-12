Zinnowitz wird zu Ahlbeck: Kuriose Aktion sorgt für Verwirrung mit Nachspiel

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Diebstahls.

Die Straßenmeisterei bringe Schilder wieder an ihren angestammten Platz zurück. Wo diese gänzlich fehlten, stelle sie Schilder mit Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde auf.

Sieben Ortschaften sind laut Polizei betroffen. Beispielsweise sei an einem Ortseingang in Zinnowitz ein Schild aus Ahlbeck angebracht worden. Zuvor hatte die Ostseewelle berichtet.

In Ahlbeck sei an einem Ortseingang ein Schild aus Neppermin aufgetaucht, sagte die Sprecherin. "In Neppermin befindet sich kein Ortseingangsschild."

Dafür sei ein entsprechendes Schild auch in Stubbenfelde gefunden worden. Ein aus Zirchow stammendes Schild sei in Ückeritz angebracht worden. In Ulrichshorst fehle ein Schild. Neben diesem seien auch die Schilder von Ückeritz und Zinnowitz verschwunden.

Die falsche Beschilderung sei am frühen Montagmorgen unter anderem einem Beamten aufgefallen, als dieser von der Nachtschicht nach Hause fuhr. Die Insel Usedom ist bei Urlaubern sehr beliebt.

Erstmeldung: 12.59 Uhr, Update: 13.07 Uhr