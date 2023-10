"Pia41": Das ist Dresdens neuer Super-Apfel!

Andreas Peil (63) und Sylvia Metzner (60) sind die Apfel-Experten von Pillnitz. © Holm Helis

Und das, obwohl das Aussehen des neuen Super-Apfels auf den ersten Blick seine größte Schwäche zu sein scheint. Entgegen dem Trend ist er nämlich grün. Eine Farbe, die viele Menschen mit unreif assoziieren, weiß Peil.

Dabei bringt ebenjene Färbung auch eine Reihe von Vorteilen mit sich, wie Sylvia Metzner (60) vom Umwelt-Landesamt ergänzt. Dort ist sie für Sortensichtung zuständig und schon seit vielen Jahren eine wahre Apfel-Expertin.

So brauchen grüne Äpfel beim Anbau beispielsweise nicht so viel Licht. "Für das schöne Rot, das Sie so aus dem Supermarkt kennen, muss so einiges unternommen werden", betont Metzner.

Unter anderem werden die Bäume entblättert, damit mehr Sonne an die reifende Frucht kommt. Das fällt bei Pia41 weg. Weiter können rote Äpfel auch nicht so gut gegen äußere Einflüsse wie Hagel geschützt werden, weil entsprechende Schutznetze einen beträchtlichen Teil des Lichts klauen, das es für die Einfärbung braucht.

Ebenfalls ein Vorteil für die Farbe Grün.