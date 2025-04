Hotel-Einsturz von Kröv: Niederländer benennen Kind nach Retter

Kröv/Urk - Eine Niederländerin, die vor gut acht Monaten nach einem Hoteleinsturz in Kröv ( Rheinland-Pfalz ) aus den Trümmern gerettet wurde, hat ihren neugeborenen Sohn nach ihrem Lebensretter benannt.

Feuerwehrmann Christoph Reuter (M.), hier mit Mark Visser (l.), Edi Hoefnagel-Visser und Sohn Jamie, war an der Rettung der Familie beteiligt, die im August 2024 beim Einsturz eines Hotels an der Mosel verschüttet wurde. © Harald Tittel/dpa

Sie und ihr Mann gaben dem Kind den Namen Christoph - nach Christoph Reuter von der Berufsfeuerwehr Trier, teilte Edi Hoefnagel-Visser über Instagram mit.

Reuter sei der Mann gewesen, "der sein Leben riskierte, um uns aus den Trümmern zu retten", schrieb sie.

Hoefnagel-Visser und ihr erster Sohn, damals zwei Jahre alt, waren nach Stunden unter Trümmern unverletzt herausgeholt worden.

Vater und Ehemann Mark erlitt jedoch schwere Verletzungen. Er war bei dem Einsturz eingeklemmt worden. Die Niederländer waren damals zum Urlaub dort.

Hoefnagel-Visser teilte mit, ihr zweiter Sohn sei am vergangenen Donnerstag geboren worden. Sie seien alle "unglaublich dankbar". Die niederländische Familie hatte Christoph Reuter im Januar bei einem Empfang in Kröv an der Mosel wiedergetroffen.