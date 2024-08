07.08.2024 11:14 16.941 Hotel-Einsturz: Zwei Tote, mehrere Menschen teils schwer verletzt

Alarm in Kröv in Rheinland-Pfalz: Ein Hotel stürzte am Dienstagabend teilweise ein, zwei Menschen starben, sieben weitere wurden teils schwer verletzt!

Kröv - Ein Hotel stürzte teilweise ein - zwei Menschen sind tot, sieben weitere Personen wurden teils schwer verletzt unter den Trümmern begraben. Das Unglück ereignete sich am gestrigen späten Dienstagabend gegen 23 Uhr in dem Mosel-Ort Kröv in Rheinland-Pfalz, es kam zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte. Ein Mensch wird von Rettungskräften aus einem teilweise eingestürzten Hotel in Kröv gerettet - laut Polizei brach ein Stockwerk des Gebäudes ein. © Harald Tittel/dpa Bei den beiden Toten handelt es sich um eine Frau und einen Mann, beide mit deutscher Staatsangehörigkeit, wie am Mittwochvormittag bei einer Pressekonferenz mitgeteilt wurde. Zuvor war von einem georteten Toten die Rede gewesen. Die Staatsanwaltschaft Trier hat sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Das geschehe immer dann, wenn Menschen eines nicht natürlichen Todes sterben, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen. Es gehe darum, die Ursache für die Todesfälle herauszufinden und zu schauen, ob sich Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vorliegen. Das Verfahren richte sich noch nicht gegen eine bestimmte Person und es gehe auch noch nicht um eine bestimmte Straftat. Unglück Deutscher Tourist stirbt bei Jacht-Tour vor Griechenland Vier eingeklemmte Menschen - ein zwei Jahre altes Kind sowie zwei Frauen und einen Mann - konnten im Laufe des Mittwochmorgens geborgen werden. Ihr gesundheitlicher Zustand war zunächst unklar. Ein komplettes Stockwerk des Fachwerk-Gebäudes brach am Dienstagabend ein, wie die Polizei in Trier mitteilte. Demnach befanden sich zum Zeitpunkt des Teil-Einsturzes "nach aktuellem Erkenntnisstand" 14 Personen in dem Haus. Fünf Menschen konnten sich unverletzt ins Freie retten. Neun Menschen wurden unter den Trümmern verschüttet. Der Teil-Einsturz eines Hotels in Kröv löste einen Großeinsatz der Rettungskräfte aus, im gesamten Ort kam es zu Straßensperrungen. © Florian Blaes/dpa Einsturz in Kröv: Evakuierung der Nachbarhäuser Trümmerteile nach dem Einsturz eines Hotels im Mosel-Ort Kröv - das Unglück ereignete sich am gestrigen späten Dienstagabend. © Florian Blaes/dpa Aus den Gebäuden in der unmittelbaren Nachbarschaft wurden 31 Menschen evakuiert. Es besteht die Sorge, dass weitere Teile des Hotels einstürzen und angrenzende Häuser ebenfalls beschädigt werden könnten. Laut Polizei ist das Unglück in Kröv ein extrem anspruchsvoller Einsatz für die Rettungskräfte, da diese das Gebäude nur "unter größter Vorsicht" betreten könnten. Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Technisches Hilfswerk (THW) seien ebenso im Einsatz wie Spezialkräfte, eine Rettungshundestaffel und Drohnen-Einheiten. Insgesamt seien rund 250 Kräfte vor Ort. Unglück Horror-Crash im Urlaub: Touristenbus von Leitplanke durchbohrt - Eine Person tot, viele weitere verletzt Die Ortsdurchfahrt von Kröv wurde gesperrt. Die Polizei bittet darum, den Bereich um den Ort weiträumig zu umfahren. Zu den Ursachen für den Hotel-Einsturz gibt es noch keine Angaben. Erstmeldung von 6.29 Uhr, zuletzt aktualisiert um 11.12 Uhr.

Titelfoto: Harald Tittel/dpa