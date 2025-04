11.04.2025 11:01 Betrunkener Fahrer in einer Nacht zweimal erwischt, ein Detail verwundert Polizei

Gleich zweimal wurde ein 30 Jahre alter Autofahrer in der Nacht zum Freitag bei Ingelheim am Rhein betrunken am Steuer erwischt.

Von Marc Thomé

Ingelheim am Rhein - Gleich zweimal wurde in der Nacht zum Freitag ein angetrunkener 30-jähriger Autofahrer bei Ingelheim am Rhein (Rheinland-Pfalz) aus dem Verkehr gezogen. Das besonders Unverständliche dabei: Jeweils saß seine nüchterne Ehefrau (29) daneben, die ebenfalls einen Führerschein besitzt. Beide Male zeigte der Atemalkoholtest bei dem Mann über 1,0 Promille an. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa Ein Sprecher der Polizei schilderte den Fall. Demnach war einer Streife der von dem 30-Jährigen gesteuerte Wagen gegen 23.20 Uhr aufgefallen, weil er mit 30 bis 40 km/h über die A643 schlich. Bei Mainz-Mombach kam es zur Kontrolle, bei der ein Atemalkoholtest bei dem Mann 1,33 Promille ergab. Also musste der 30-Jährige die Polizisten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde. Dann nahm sich der Mann ein Taxi nach Hause. Die Autoschlüssel hatten die Beamten zuvor der Ehefrau übergeben, die sich nebst dem gemeinsamen Kleinkind ebenfalls im Auto befunden hatte. Rheinland-Pfalz Blütentraum zur Gartenschau in Gefahr? Rehe fressen 15.000 Zwiebelpflanzen So weit, so gut, allerdings staunten die Polizisten nicht schlecht, als sie den 30-Jährigen gegen 1.45 Uhr am frühen Freitagmorgen erneut hinter dem Steuer des Wagens erblickten; wieder einmal mit seiner immer noch nüchternen Frau auf dem Beifahrersitz. Das Prozedere wiederholt sich zweieinhalb Stunden später Also wiederholte sich das ganze Prozedere. Dieses Mal ergab der Atemalkoholtest "nur" 1,07 Promille. Dennoch wurde der Mann erneut zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle genommen. Dort zeigte ein Urintest allerdings auch noch, dass der 30-Jährige Kokain genommen hatte. Jetzt liegen mehrere Strafanzeigen gegen ihn vor. Warum in beiden Fällen seine Frau nicht gefahren ist, "kann nicht geklärt werden", schließt der Polizeisprecher seinen Bericht.

