24.02.2025 16:37 Dumm gelaufen: Senior will Mercedes in Baustelle wenden und landet in der Baugrube

Als ihm eine Baustelle in Ludwigshafen den Weg versperrt, will der Mercedes-Fahrer wenden. Doch statt in einer Garageneinfahrt landet er genau in der Baugrube.

Von Marc Thomé

Speyer - Das ist wirklich dumm gelaufen: Als er versuchte, mit seinem Mercedes in einer Baustelle zu wenden, fuhr ein 88 Jahre alter Autofahrer direkt in die Baugrube. Der Mann (88) hatte eigentlich zum Wenden in eine Garageneinfahrt einbiegen wollen, landete stattdessen aber in der Baugrube. © Polizeidirektion Ludwigshafen Ein Sprecher der Polizei schilderte am heutigen Montag den genauen Hergang des Unfalls. Demnach war der Senior in seinem Mercedes älteren Baujahrs am Sonntagmorgen in Speyer (Rheinland-Pfalz) unterwegs, als er gegen 9 Uhr die Burgstraße durchfahren wollte. Das ist allerdings zurzeit wegen einer Baustelle nicht möglich. Als der Mann dies bemerkt hatte, wollte er in der Burgstraße wenden. Zu diesem Zweck versuchte er, rückwärts in die Zufahrt einer Garage zu fahren. Allerdings verfehlte der Fahrer diese und landete stattdessen in der Baugrube. In dieser hing der Mercedes dann fest. Es musste also der Abschleppdienst verständigt werden, der den Wagen dann aus der Grube hob. Glücklicherweise war am Auto aber nur ein geringer Schaden in dreistelliger Höhe entstanden.

Titelfoto: Polizeidirektion Ludwigshafen