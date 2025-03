Motorrad kracht frontal in abbiegendes Auto: Fahrer sofort tot!

Vulkaneifel - In der Eifel ist am frühen Nachmittag des Mittwochs ein 64 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Für den 64-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © 123rf/Jörg Hüttenhölscher

Ein Sprecher der Polizei schilderte, wie es zu dem schweren Crash kam. Demnach war eine 42 Jahre alte Frau auf der L10 in ihrem Auto von Walsdorf in Richtung Kerpen unterwegs, als sie gegen 13.30 Uhr in einen Wirtschaftsweg nach Berndorf abbiegen wollte.

Sie soll das ihr entgegenkommende Motorrad übersehen haben, das dann frontal in das gerade die Fahrbahn querende Auto krachte.

Dabei erlitt der 64-jährige Motorradfahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.