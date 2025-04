Schrecksekunde im Schulbus: Neun Kinder verletzt!

Insgesamt wurden neun Kinder durch den Zusammenstoß verletzt. © Polizeidirektion Pirmasens

Das berichtete ein Polizeisprecher am heutigen Donnerstagnachmittag. Wenige Stunden zuvor sei der Schulbus an der Fehrbacher Grundschule zu seiner gewohnten Tour aufgebrochen, als es kurz nach dem Beginn der Fahrt gewaltig krachte.

Schuld daran war wohl die Fahrerin eines Opel, die von der St. Josef-Straße in den Einmündungsbereich der Baumgartenstraße abbog und hierbei die Vorfahrt des Busses missachtete. Der Zusammenprall beider Fahrzeuge war somit unausweichlich.

Insgesamt seien nach aktuellem Stand neun Kinder bei dem Unfall verletzt worden. Eines kam sogar per Rettungswagen ohne Umwege in ein Krankenhaus. Bei zwei weiteren Schülern brachten die jeweiligen Eltern ihr Kind vorsorglich in die Klinik.