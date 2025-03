01.03.2025 15:03 Seat stürzt an Bahnübergang fünf Meter tief auf die Gleise

In der Nacht zum Samstag ist in an einem Bahnübergang in Trier ein Wagen fünf Meter tief gestürzt. Der Fahrer überlebte und wurde in eine Klinik gebracht.

Von Marc Thomé

Trier - An einem Bahnübergang in Trier ist am frühen Morgen des heutigen Samstags ein Seat fünf Meter tief auf die Bahngleise gestürzt. Warum der Wagen in die Tiefe stürzte, ist noch unklar. Bei den Ermittlungen hofft die Polizei jetzt auf Zeugen. © Polizeidirektion Trier Der Fahrer konnte von der Feuerwehr geborgen werden. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die Schwere seiner Verletzungen ist noch unklar. Ebenfalls noch nicht geklärt ist, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Ein Sprecher der Polizei gab den aktuellen Stand der Ermittlungen bekannt. Demnach war der Mann in einem Seat gegen 3.15 Uhr an der Bahnüberführung "Verteiler Ost" in das Gleisbett gestürzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen keine weiteren Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt gewesen sein. Rheinland-Pfalz Unfall Fahrer im Krankenhaus: Seat stürzt mitten in der Nacht ins Gleisbett Nachdem der Fahrer aus dem Auto befreit worden war, ging es an die Bergung des Seats, die sich schwierig gestaltete und bis in die Morgenstunden andauerte. Zur Klärung der genauen Unfallursache hofft die Polizei jetzt auf Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0651/983-44150 und per E-Mail entgegen.

Titelfoto: Polizeidirektion Trier