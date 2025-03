11.03.2025 11:45 SUV überschlägt sich und demoliert Brücke: Betrunkener Fahrer in Klinik eingeliefert

Schwerer Unfall in Waldgrehweiler nördlich von Kaiserslautern in der Nacht zu Dienstag: Ein SUV überschlug sich, der Fahrer kam verletzt in eine Klinik.

Von Florian Gürtler

Kaiserslautern/Waldgrehweiler - Durch einen SUV-Unfall wurde eine Brücke derart beschädigt, dass sie gesperrt werden musste. Der Fahrer (28) des Autos wurde verletzt. Er war betrunken, wie nach dem Crash festgestellt wurde. In der Gemeinde Waldgrehweiler kam es in der Nacht zu einem schweren Unfall: Ein SUV überschlug sich. © Polizeidirektion Kaiserslautern Der folgenschwere Unfall ereignete sich in der Nacht zum Dienstag in der Gemeinde Waldgrehweiler nördlich von Kaiserslautern, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz berichtete. Demnach war der 28-Jährige gegen 3 Uhr mit seinem SUV auf der Hauptstraße von Waldgrehweiler unterwegs. Auf einer Brücke kam der Wagen aus noch unbekannter Ursache von der Straße ab, krachte gegen eine Brückenmauer und überschlug sich. Das Auto blieb auf dem Dach liegen, wie ein Foto von der Unfallstelle zeigt. Der Fahrer des SUV wurde bei dem Crash verletzt. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten den jungen Mann und brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Unfall in Waldgrehweiler in der Nacht zu Dienstag Der verletzte Fahrer wurde in eine Klinik gebracht, die Polizei ermittelt gegen den 28-Jährigen. (Symbolbild) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler An dem Wagen entstand nach Einschätzung der Polizei Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. "Die Brückenmauer sowie die Fahrbahn der Brücke wiesen ebenfalls erhebliche Schädigungen auf, sodass das Bauwerk vorsorglich gesperrt wurde", ergänzte ein Sprecher. Feuerwehrkräfte sicherten die Unfallstelle ab. Der Sachschaden wird von der Polizei insgesamt auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten zudem fest, dass der 28-Jährige betrunken war. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein des jungen Mannes wurde konfisziert. Die Ermittlungen zu dem Crash in Waldgrehweiler dauern an.

Titelfoto: Polizeidirektion Kaiserslautern