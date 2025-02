Verfolgungsjagd in Mainz endet mit Crash gegen Mauer

Mainz - Eine routinemäßige Verkehrskontrolle in Mainz führte zu einer Verfolgungsjagd durch die Stadt. Am Ende krachte eine 27-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen gegen eine Mauer.

Unfall in Mainz nach Verfolgungsfahrt: Der Rettungsdienst brachte eine verletzte 27-Jährige in eine Klinik. (Symbolbild) © Montage: Friso Gentsch/dpa, Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Sonntagabend. Gegen 18 Uhr sprachen Polizeibeamte in der Rheinstraße eine junge Autofahrerin durch deren geöffnetes Autofenster an.

"Statt jedoch dem Streifenwagen in die Heugasse zu folgen, gab die Mainzerin Gas und fuhr weiter auf der Rheinstraße", setzte ein Sprecher hinzu.

Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf. Die junge Mainzerin fuhr "entgegen der Fahrtrichtung in die Weintorstraße, danach in die Uferstraße", hieß es weiter.

In der Straße "Am Rathaus" kam der Wagen der 27-Jährigen dann von der Straße ab und krachte gegen eine Mauer. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall verletzt.