Zwei schwer Verletzte nach Unfall in Koblenz: Polizei muss Mann überwältigen

Während einer Unfall-Aufnahme in Koblenz sah sich die Polizei mit einem aggressiven Passanten konfrontiert, die Beamten überwältigten den Mann. (Symbolbild) © Montage: dpa/Bildfunk, Andreas Arnold/dpa

Der Crash ereignete sich am gestrigen Sonntag gegen 16.15 Uhr auf der B42 bei der Einmündung der Charlottenstraße in Koblenz in die Bundesstraße, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte.

Demnach war ein Motorradfahrer mit Sozius auf der B42 unterwegs. Bei der Einmündung krachte die Maschine in ein von der Charlottenstraße kommendes Auto. Laut Polizei hatte der Biker das Rotlicht einer Ampel missachtet.

Der Motorradfahrer und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall beide schwer verletzt. Der Fahrer des Autos erlitt leichte Verletzungen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten die Verwundeten. Die beiden Schwerverletzten wurden in nahe liegende Krankenhäuser gebracht.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch keine Einschätzung vor. Die Ermittlungen zu dem Unfall in Koblenz dauern an.