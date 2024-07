Widerliche Tat gegen Sechsjährige: Radelt hier ein Kinderschänder davon?

Speicher - Eine Tat, die nicht nur Eltern schockiert: Am vergangenen Dienstagabend soll eine Sechsjährige in Rheinland-Pfalz sexuell missbraucht worden sein. Mittlerweile liegen der Polizei Aufnahmen vor, die den Täter zeigen könnten.

Aufnahmen einer Überwachungskamera könnten den mutmaßlichen Kinderschänder auf seinem Fahrrad zeigen. © Montage: Polizeipräsidium Trier

Veröffentlicht wurden die Aufnahmen einer Überwachungskamera am heutigen Donnerstagnachmittag vom zuständigen Präsidium in Trier. Zu erkennen ist darauf ein Fahrradfahrer - mutmaßlich auf einem Mountainbike - mit einer auffälligen, hellblauen Jacke.

Gleich mehrfach sei er mit dem dunklen Rad im Bereich der Ringstraße, einem ehemaligen U.S.-Housing-Standort in Speicher (Eifelkreis Bitburg-Prüm) unterwegs gewesen. Weitere optische Merkmale, die sich aus den vagen Beschreibungen seines Opfers und den Aufnahmen ergeben, lauten laut Polizei wie folgt:

helle Haut

dunkle Haare

bartloses Gesicht

bekleidet mit kurzer, dunkler Hose und hellen Schuhen (möglicherweise Sportschuhen)

Dem noch unbekannten Mann wird vorgeworfen, am Dienstagabend das sechs Jahre alte Mädchen mit Süßigkeiten und unter einem Vorwand hinter ein Haus unweit ihres Zuhauses in der Ringstraße gelockt und sich dort dann an ihr vergangen zu haben, ehe er mit dem Rad flüchtete.

Das körperlich unversehrte Mädchen berichtete ihrer Mutter umgehend von dem Erlebten, woraufhin diese direkt die Polizei alarmierte.