31.05.2025 14:25 5.008 Kletterer an Felswand stürzt zehn Meter in die Tiefe: Rettungs-Hubschrauber im Einsatz

Der 52-Jährige aus dem Landkreis Offenbach war am Himmelfahrtstag in den "Kirner Dolomiten" unterwegs, als er an einer Steilwand den Halt verlor.

Von Marc Thomé

Kirn - Glück im Unglück hatte am Himmelfahrtstag ein 52-jähriger Kletterer: Er überstand in den "Kirner Dolomiten" (Landkreis Bad Kreuznach) in Rheinland-Pfalz einen Sturz aus zehn Metern Höhe mit lediglich leichten Verletzungen. Alles in Kürze Kletterer stürzt zehn Meter in die Tiefe.

Mann wird ins Krankenhaus gebracht. Mehr anzeigen Der 52-Jährige konnte sich nicht mehr selbstständig aus seiner Lage befreien und musste von einem Rettungshubschrauber geborgen werden. (Symbolbild) © Boris Rössler/dpa Wie ein Sprecher der Polizei berichtet, war der Mann aus dem hessischen Landkreis Offenbach in der überregional bekannten Felslandschaft unterwegs. Hier war der 52-Jährige gegen 13.20 Uhr gerade dabei, eine Steilwand zu erklimmen, als er plötzlich den Halt verlor. Da er eine Felssicherung übergangen hatte, rutschte der Mann dann die zehn Meter am Fels entlang in die Tiefe. Obwohl nur leicht verletzt, konnte sich der 52-Jährige nicht mehr selbstständig aus seiner Lage befreien und wurde von einem Hubschrauber geborgen. Der Rettungsdienst brachte den Mann im Anschluss in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Titelfoto: Boris Rössler/dpa