Dramatischer Einsatz: Baby bei brütender Hitze plötzlich im Auto eingesperrt

Als man am BMW eintraf, habe man das Auto umgehend mit Decken abgedeckt, um einen weiteren Temperaturanstieg zu verhindern, hieß es in einer Feuerwehrmitteilung . Parallel habe man versucht das Auto zu öffnen. Vergeblich.

So geschehen am Mittwochnachmittag in St. Ingbert im Saarland .

Ab einer Lufttemperatur von 40 Grad wird es für Babys gefährlich, ab 46 Grad gilt Lebensgefahr. (Symbolbild) © 132rf/bilanol

Weil sie ihre Körpertemperatur noch nicht ausreichend regulieren können und sie weniger schwitzen als Erwachsene, sind Kinder bei Hitze besonders gefährdet. Ab einer Lufttemperatur von 40 Grad wird es gefährlich, ab 46 Grad gilt Lebensgefahr.



Bei Hitze sollten Eltern ihre Kinder deswegen niemals alleine im Auto lassen, mahnt der ADAC. Die Erfahrung zeigt, dass es im Wageninneren sehr schnell, sehr heiß werden kann, besonders bei geschlossenen Fenstern.

Dennoch kommt es in trauriger Regelmäßigkeit zu tragischen Zwischenfällen. Nicht selten enden sie tödlich. So ließ im vergangenen Jahr eine Babysitterin in den USA ein ihr anvertrautes Kleinkind im Auto zurück - mit fatalen Folgen. Wenige Monate zuvor kam es ebenfalls in den USA zu einem ganz ähnlichen Unglück, als verantwortungslose Eltern ihr Baby 15 Stunden in einem verschlossenen Auto einsperrten.

Als sie wiederkamen, war das Kind tot.