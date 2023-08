Ärger über Entscheidung zu Bundesbehörden-Außenstelle in Merseburg: "Haben alles dafür gegeben"

Vorerst wird keine Außenstelle der Bundesbehörde Bafa in Merseburg eröffnet. © Frank Rumpenhorst/dpa

"Aus organisatorischen Gründen werden die Aufgaben aus dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, die ursprünglich auch für Merseburg vorgesehenen waren, inzwischen ausschließlich am Standort in Borna wahrgenommen", erklärte das Bundeswirtschaftsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Zuerst hatte die Mitteldeutsche Zeitung berichtet.



Das Ministerium halte demnach jedoch weiterhin an zwei Standorten im Mitteldeutschen Revier fest - an einer in Borna und einer in Merseburg. Die Bafa-Außenstelle im sächsischen Borna (Landkreis Leipzig) wurde im Dezember vergangenen Jahres eröffnet.

Für Merseburg werde an einer "dauerhaften Aufgabe für das Bafa" gearbeitet, hieß es.

Gleichzeitig müssten für den Aufbau des neuen Bafa-Standorts auch geeignete Immobilien zur Verfügung stehen und es müsse Personal rekrutiert werden können.