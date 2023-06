Ärztekammer warnt: "Kaum vorbereitet" auf bevorstehende Hitzeperioden

Magdeburg - Die Ärztekammer in Sachsen-Anhalt warnt vor den gesundheitlichen Risiken kommender Hitzeperioden.

Deutschland sei nicht genug auf bevorstehende Hitzeperioden vorbereitet, mahnt die Ärztekammer. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

"Durch das veränderte Klima erwarten wir weitere intensive Hitzeperioden, auf die wir aber in Sachsen-Anhalt und ganz Deutschland kaum vorbereitet sind", sagte Uwe Ebmeyer, Präsident der Ärztekammer Sachsen-Anhalt, am Dienstag in Magdeburg.

Der gesundheitliche Hitzeschutz müsse zur Pflichtaufgabe und gesetzlich verankert werden.

Um Hitzerisiken zu reduzieren, sollten Kommunen, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, Kitas, Schulen und Unternehmen erste pragmatische Schutzkonzepte vorhalten und umsetzen, führte Ebmeyer aus. Zum Schutz der Bevölkerung brauche es klare Zuständigkeiten und Kompetenzen.