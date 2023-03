Alle Bereiche betroffen! Ver.di plant tagelange Warnstreiks in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt soll es in den nächsten Tagen erneut zu Warnstreiks kommen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Gewerkschaft am Donnerstag ankündigte, soll vom 24. bis 27. März jeweils ganztägig die Arbeit im öffentlichen Dienst niedergelegt werden.

Wo in der Vergangenheit nur einzelne Bereiche, wie etwa Lehrkräfte oder der öffentliche Nahverkehr betroffen waren, so ruft ver.di in dieser Runde alle Angestellten des öffentlichen Dienstes zum Teilnehmen auf.

Besonders in Magdeburg soll es durch den Streik zu massiven Beeinträchtigungen kommen: Nicht nur die Stadt- und Wasserwerke, sondern auch Sparkassen und die Abfallwirtschaft werden sich an dem Warnstreik beteiligen.

Hintergrund der Proteste ist weiterhin der Tarifstreit im öffentlichen Dienst. Ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt für alle Beschäftigten.