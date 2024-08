Zoff ums Geld: In Sachsen-Anhalt bleiben ambulante Pflegedienste auf ihren Kosten sitzen

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt streiten ambulante Pflegedienste und die AOK um die Vergütung von bestimmten krankenpflegerischen Leistungen.

Wenn die Krankenkasse die Pflegeleistungen nicht bezahle, gefährde das die Versorgung der Patienten, so der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Die Kasse enthalte Pflegediensten im Land eine per Schiedsspruch festgesetzte Vergütung für inzwischen 20 Monate vor, so der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa), der im Land gut 500 Mitgliedsunternehmen mit vertritt.

Darunter seien rund 250 ambulante Pflegedienste.

Wenn sie AOK-Versicherte versorgten, würden ihnen die laut Tariftreuegesetz an Pflegekräfte zu zahlenden Zeitzuschläge für Einsätze in der Nacht sowie an Sonn- und Feiertagen nicht refinanziert.

Einem Sprecher zufolge stünden die Unternehmen vor offenen fünfstelligen Eurobeträgen. Die Dimension sei für die teils kleinen Dienste "nicht einfach wegzuatmen".

Der Verband ruft seine Mitglieder für Mittwoch zu einem Protest vor dem Landtag auf. Dann beschäftigt sich der Sozialausschuss unter anderem mit dem Thema ambulante Pflege.