App, Windanlage, mechanischer Vogel: Sachsen-Anhalts Schüler sahnen bei "Jugend forscht" ab

Stendal - Von Gravitationswellen im All bis zur Messung von Treffern im Schießsport: Schülerinnen und Schüler aus Sachsen-Anhalt haben es mit ihren Projekten unter die Preisträger beim Bundeswettbewerb "Jugend forscht" geschafft.

Seine Daten können den Angaben zufolge hilfreich sein bei der Einrichtung eines Gravitationswellendetektors im All. Ein vierter Preis im Bereich Mathematik und Informatik, der ebenfalls mit 1000 Euro verbunden ist, ging an Carl Friedrich Dornheim (18) und Anna Elisabeth Dornheim (15) vom Werner-von-Siemens-Gymnasium Magdeburg .

Im Bereich Geo- und Raumwissenschaften wurde der 18-jährige Maximilian Maurer von der Landesschule Pforta in Naumburg mit einem vierten Preis und 1000 Euro ausgezeichnet.

Den fünften Preis im Gebiet Physik sowie einen Forschungsaufenthalt am CERN in der Schweiz erhielt Anne Marie Bobes vom Markgraf-Albrecht-Gymnasium Osterburg. Um den Vogelflug genauer zu verstehen, entwickelte die 17-Jährige einen mechanischen Vogel, den sie in einem selbst gebauten Windkanal testete. Mit einer speziellen Fototechnik machte sie das komplexe Muster der Luftströmung sichtbar.

Für das Bundesfinale 2024 hatten sich 175 junge Talente mit 107 innovativen Forschungsprojekten qualifiziert.