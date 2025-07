Bohai Trimet im Harz vor dem Ende? Insolvenzverfahren läuft

Der vor dem Insolvenzantrag unterbrochene Betrieb sei zügig wieder aufgenommen worden, sagte Insolvenzverwalter Olaf Spiekermann. An den beiden Unternehmensstandorten in Harzgerode ( Sachsen-Anhalt ) und Sömmerda ( Thüringen ) laufe die Produktion wieder vollumfänglich.

Die Gehälter trage das Unternehmen wieder selbst, sagte Spiekermann. In der Zwischenzeit habe es erste Gespräche mit potenziellen Investoren gegeben. Dies sei ein längerer Prozess.

An den Standorten in Harzgerode sind 580 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt, in Sömmerda sind es 98. Daneben sind nach Angaben des Insolvenzverwalters weitere Unternehmen in der Region mit Bohai Trimet verbunden.

Rund 500 weitere Jobs hingen mit der Produktion zusammen.