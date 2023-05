15.05.2023 20:56 Auf den Dächern Blankenburgs: Filmreife Flucht endet im Krankenhaus

Zwei Männer versuchten am Montag in ein Friseurgeschäft einzubrechen. Beide flüchten, doch einer der beiden landet nach einem Sturz in die Tiefe im Krankenhaus.

Von Sophie Marie Kemnitz

Blankenburg - Am heutigen Montag wurden zwei Männer bei einem versuchten Einbruch in Blankenburg von der Polizei überrascht. Für einen der beiden endete der Fluchtversuch jedoch im Krankenhaus. Der 45-Jährige wurde nach seinem Sturz von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Laut dem Polizeirevier Harz versuchten am Montag gegen 1.55 Uhr ein 45-Jähriger und ein noch Unbekannter, in einen Friseurladen in der Marktstraße einzubrechen. Die beiden Männer wurden dabei erwischt, wie sie versuchten, sich über die Eingangstür mit einem Brecheisen Zutritt zu verschaffen. Nach dem Eintreffen mehrerer Funkstreifenwagen flüchteten die Männer. Der 45-Jährige polizeilich bekannte Mann lief dabei in Richtung Katharinenstraße, wo er über mehrere Dächer verschiedener Mehrfamilienhäuser kletterte. Sachsen-Anhalt Ford kracht frontal gegen Baum: 38-Jähriger schwer verletzt Seine Flucht endete jedoch, als er versuchte, in einem leerstehenden Gebäude in der Poststraße/Ecke Katharinenstraße nach unten zu klettern. Dabei stützte er circa sechs Meter in die Tiefe und verletzte sich. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 45-Jährigen ein und stellten das Einbruchswerkzeug sowie eine geringe Menge an Betäubungsmitteln in Form von Crystal sicher.

