Beißattacken in Sachsen-Anhalt trotz mehr Hunden nicht gestiegen!

Im vergangenen Mai etwa wurde eine Rettungssanitäterin während eines Einsatzes in Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) von einem Hund ins Bein gebissen. Die 23-Jährige wurde bei der Attacke so schwer verletzt, dass sie ihren Dienst beenden musste, hieß es damals. Der stark betrunkene Hundehalter hatte seinen Rottweiler-Labrador-Mischling nicht angeleint, wie die Polizei damals mitteilte.

Einen Tag vor Heiligabend attackierten auf einem Privatgrundstück in Bornstedt, ebenfalls im Landkreis Mansfeld-Südharz, drei Hunde eine Zustellerin und bissen mehrfach zu. Die Frau musste medizinisch versorgt werden. In den vergangenen Tagen gab es zwei Attacken auf Kinder: Am Karsamstag biss ein herrenloser Hund in Bernburg einem Kind in den Arm. Das Kind hatte den Hund füttern wollen.

Und am vergangenen Mittwoch wurde auf einem Spielplatz in Weißenfels ein sechsjähriges Kind von einem Hund ins Gesicht gebissen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Besitzer den Hund an einer Bank angebunden, das Kind habe sich dem Tier genähert.