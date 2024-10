Blutige Messerattacke auf Rastplatz: Zugestochen, weil "sein" Parkplatz geklaut wird

Sandersdorf-Brehna - Auf einem Rastplatz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ( Sachsen-Anhalt ) ist am Montagabend ein Lastwagen-Fahrer mit einem Messer attackiert worden.

Auf dem Rastplatz Köckern (Foto) ereignete sich am Montagabend eine blutige Straftat. (Archivbild) © Imago/Christian Thiel

Der 50-Jährige und dessen Beifahrer rollten in Fahrtrichtung München auf die an der Autobahn 9 bei Sandersdorf-Brehna gelegene Raststätte Köckern.

Sie stellten ihren Volvo-Lastwagen ab und gerieten nach ihrem Aussteigen in einen zunächst verbalen Streit mit einem anderen unbekannten Mann, dem der Parkplatz nach seinem Dafürhalten von dem Duo geklaut wurde.

"In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Unbekannte ein Messer nutzte und den 50-jährigen Fahrer damit am Daumen verletzte", sagte Polizeisprecher Michael Haßmann am Dienstag.

Der Angreifer sei danach in sein Gefährt gestiegen und geflüchtet.