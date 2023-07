Boeing 747 kreist mehrmals über Magdeburg und Altmark: Das ist der Grund

Magdeburg/Leipzig - Am gestrigen Dienstagabend sorgte ein Schleife-fliegendes Flugzeug über Sachsen-Anhalt für Verwunderung in den sozialen Medien.

Eine Boeing 747 kreiste am Dienstagabend mehrmals über den Köpfen vieler Sachsen-Anhalter. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Am Flughafen Leipzig/Halle startete am gestrigen Dienstagabend um 20.30 Uhr eine Boeing 747 der Fluggesellschaft "Kalitta Air". Das Ziel der Frachtmaschine war eigentlich Cincinnati in den Vereinigten Staaten.

Doch aufgrund einer nicht näher genannten Störung musste der Flieger wieder umkehren, berichtete der Mitteldeutsche Rundfunk. Aus Sicherheitsgründen wurden die Piloten zuvor angeordnet, Treibstoff vor der Landung zu verbrauchen.

Dies geschah eine Zeit lang über Teilen Magdeburgs, der Börde und in der Altmark auf etwa 3000 Metern Höhe. Die Boeing blieb nicht unbemerkt und warf in diversen sozialen Netzwerken bei einigen Personen Fragen auf.

Aus Echtzeit-Daten des Flugzeug-Tracking-Dienstes "ADS-B Exchange" geht hervor, dass sich die Boeing 747 bereits über Hannover befand, ehe sie wieder in Richtung Sachsen-Anhalt umdrehte.

Dort angekommen drehte die Maschine mehrere Schleifen zwischen Bismark (Landkreis Stendal) in der Altmark und Barby (Salzlandkreis) südlich von Magdeburg.