Brand im Harz hat Konsequenzen: HSB verzichtet auf Dampfloks

Wernigerode - Nach dem schweren Brand am Brocken im Harz zieht die Harzer Schmalspurbahn (HSB) in Wernigerode jetzt Konsequenzen.

Die Harzer Schmalspurbahn fährt regulär mit Dampfloks bis zur Spitze des Brockens. (Archivbild) © Matthias Bein/dpa

Ab sofort will das Bahnunternehmen vermehrt auf seine historischen mit Feuer betriebenen Dampfloks verzichten und dafür Diesellokomotiven einsetzen.

Dies soll vor allem eintreten, wenn in der Harzregion die Waldbrandstufe 4 erreicht wird. Das teilte HSB-Sprecher Dirk Bahnsen gegenüber dem Radiosender MDR Sachsen-Anhalt mit.

Schon ab der Waldbrandstufe 3 soll die Situation individuell geprüft werden.

Nachdem das Feuer im Harz am Mittwoch endgültig gelöscht wurde, will auch die HSB in dieser Woche wieder den regulären Betrieb aufnehmen und bis zum Brockengipfel fahren.