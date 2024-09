Feuer am Brocken ist gelöscht! Doch was ist die Ursache?

Wernigerode - Schon seit vergangenem Freitag wird der Großbrand am Brocken bekämpft - nun konnte endlich "Feuer aus!" gemeldet werden. Doch die Ursache ist noch immer unklar.

Zuletzt ist auch die Harzer Schmalspurbahn ins Kreuzfeuer geraten, da laut einer Studie der TU Dresden besonders oft Brände an der Bahnstrecke entstehen.

Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse hatte bereits vergangene Woche gegenüber der " Volksstimme " erklärt, dass das Feuer an mehreren Stellen ausgebrochen sei. Das könne auf Brandstiftung hindeuten.

Da das größte Risiko aus dem Weg ist, stellt sich nun die Frage zu den Ursachen des Feuers. Inzwischen sind Brandursachenermittler vor Ort, so die Stadt weiter.

Der Einsatz ist offiziell beendet, die Kameraden der Feuerwehr konnten abgezogen werden. In den kommenden Tagen wird dann auch die Technik zurückgebaut.

Wie die Stadt Wernigerode am Mittwochnachmittag mitteilte, ist der Brand am Königsberg endlich gelöscht.

Während der Hitze-Welle hatten aber fast alle Regionen in Sachsen-Anhalt die höchste oder zweithöchste Warnstufe für Waldbrände erreicht. Verheerende Brände gab es an mehreren Orten wie beispielsweise in Oranienbaum.

Originalmeldung von 11.55 Uhr, zuletzt aktualisiert um 15.59 Uhr.